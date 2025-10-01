¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù ¡Ø½µ´©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¿·ÊÔ½¸Ä¹½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤È¡ØDiamond WEEKLY¡Ê½µ´©¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ë¡Ù¤Î¿·ÊÔ½¸Ä¹¤Ë¡¢2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¤±¤ÇÌ¾¸Å²° ÏÂ´õ¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ Á°ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀõÅçÎ¼»Ò¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖDiamond WEEKLYÊÔ½¸Éô¡×¤ÎÏÀÀâ°Ñ°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤ÏËÜÇ¯4·î¤ËÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»¨»ï¡ØDiamond WEEKLY¡Ù¤òÂçÉýºþ¿·¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ê·ÑÂ³²Ý¶â¡Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó&¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÁÐÊý¤Ç¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¨»ï¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎ¾ÎØ¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¤«¤é°Õ»×·èÄêÁØ¤Ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Äê´ü¹ØÆÉ»ï¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤Ë¸þ¤±¤¿¿¼·¡¤ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØDiamond WEEKLY¡Ù¡¢·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ï¤ä¤¯2019Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ëÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥á¥Ç¥£¥¢ ¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï137Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¿ô¤òÍÊ¤¹¤ë¡Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¡Ì¾¸Å²° ÏÂ´õ¡¡¥³¥á¥ó¥È
1913¡ÊÂçÀµ2¡ËÇ¯5·î¤ËÁÏ´©¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜ»ï¤Î¼çµÁ¤Ï»»È×¤ÎÆó»ú¤ò°Ê¤Æ¿Ô¤¤ë¡×¡£¤¤¤«¤Ê¤ë»ö¾Ý¤â¡Ö»»È×¡Ê¤½¤í¤Ð¤ó¡Ë¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Çー¥¿¤È¿ô»ú¤Ë´ð¤Å¤µÒ´ÑÅª¤«¤ÄÀµ³Î¤ËÊó¤¸¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÏ¶È¤ÎÀº¿À¤Ï112Ç¯¤ò·Ð¤Æ¿§¤¢¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬Á´À¹¤Î¸½Âå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡×ÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º®ÌÂ¤Î»þÂå¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î¡ÖÍå¿ËÈ×¡×¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤â¿ô»ú¤ä»ö¼Â¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¼Á¤Î¹â¤¤ÆÈ¼«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²° ÏÂ´õ¡Ê¤Ê¤´¤ä ¤«¤º¤¡Ë¡¡Î¬Îò
1979Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2004Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢»º·Ð¿·Ê¹¼ÒÆþ¼Ò¡£08Ç¯¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢·ÐºÑÉô¤ä´ë¶ÈÊóÆ»Éô¤ËºßÀÒ¤·¤¿¡£11Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ»þ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¼èºàÈÉµ¼Ô¤È¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤ËÈ¾Ç¯´ÖÃóºß¡£17Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥êー¡£±Ñ¹ñÎ±³Ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢21Ç¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼ÒÆþ¼Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÊÔ½¸ÉôÊÔ½¸°Ñ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤è¤êÉûÊÔ½¸Ä¹¡£