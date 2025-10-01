Ahrefs、リモート MCP サーバーを全プラン対応で正式リリース！生成 AI と SEO データが融合した次世代分析ソリューションを民主化

Ahrefs pte. ltd.

デジタルマーケティングおよび SEO ソリューションを提供する Ahrefs（エイチレフス）は、「Ahrefs リモート MCP サーバー」をライトプラン以上の全ユーザー向けに正式リリースしました。

本サービスは、ChatGPT をはじめ、Claude、Microsoft Copilot などの主要 AI ツールと連携し、自然言語によるプロンプトでノーコードで Ahrefs API を活用した高度な SEO 分析とプランニングを可能にする、次世代分析ソリューションです。

Ahrefsは、世界トップクラスのウェブクローラーとデータ技術により、SEO・LLMO・マーケティング戦略を支援するマーケティングプラットフォーム。

従来、エンタープライズプラン限定で提供していたローカル MCP サーバーに加え、今回リリースされたリモート MCP サーバーは、Ahrefs がホスティングするため、ユーザーはローカルサーバーを立ち上げる必要がありません。一度接続すればユーザー自身の複数デバイスで利用可能となり、主要 AI ツールへのセットアップも大幅に簡易化されました。これにより、より幅広いユーザー層が AI と SEO データの融合による恩恵を受けられるようになります。

Ahrefs MCP サーバーとClaudeを連携し、自然言語で指示するだけで ahrefs.com の SEO データを自動取得。過去 2 年間のトラフィック推移、成長率、推定価値などを日本語のインタラクティブダッシュボードとして生成。

現在でも、API を活用したデータ取得には専門知識が必要で、多くの SEO 担当者はエクセルのダウンロードと手作業による整理、競合他社データの調査を経て SEO プランニングを立てています。Ahrefs MCP Server は、このプロセスを革新的に変革し、ノーコードで数分で必要なデータを取得し、高度な解析からプランニングまでを生成 AI が自動で実行します。

リモート Ahrefs MCP サーバーの特徴

・自然言語での操作：「競合他社の上位キーワードを教えて」「バックリンクの傾向を分析して」など、自然な言葉で複雑な SEO 分析を指示

・瞬時のデータ取得：Ahrefs の豊富な SEO データベースから、AI が最適なデータを自動選択・取得

・高度な分析とプランニング：単なるデータ提供にとどまらず、生成 AI による戦略的な SEO プランニングまで提案

・主要 AI ツール対応：Claude、ChatGPT、Microsoft Copilot などに対応

・API 知識不要：技術的な知識がなくても、ノーコードで誰でも Ahrefs の全機能を活用

各料金プランでの API/MCP サーバーの利用単位

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157671/table/10_1_0457bfccc156b773e18a62fe1db008c0.jpg?v=202510020255 ]

Ahrefs 日本マーケティング統括 河原田隆徳のコメント

「今回のリモート MCP サーバーの全プラン対応により、これまでエンタープライズ企業に限定されていた AI 駆動型 SEO 分析が、スタートアップや中小企業、個人事業主まで、あらゆる規模のビジネスで利用可能になります。Ahrefs がホスティングすることで技術的なハードルが大幅に下がり、セットアップも数クリックで完了します。今後は、AI Overviews や各 LLM でのサイテーションを計測できる新機能ブランドレーダーへの API 拡大も強化していく予定です。」

詳細な機能や導入方法については、下記ドキュメントをご覧ください。

Ahrefs MCP ドキュメント：https://docs.ahrefs.com/mcp

会社概要

【Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）】

本社所在地：シンガポール(16 Raffles Quay #33-03, Hong Leong Building, Singapore 048581)

設立：2010年

代表者：Dmitry Gerasimenko（創業者・CEO）

事業内容：Ahrefsは、独自開発のウェブクローラーとデータセンターを活用し、SEO、コンテンツマーケティング、データ分析を支援するマーケティングインテリジェンスプラットフォームを提供しています。世界トップレベルの規模を誇るクローラーとデータ技術により、正確かつ鮮度の高いデータを収集・解析。被リンク分析、キーワードリサーチ、競合調査、トラフィック解析、ブランドモニタリングなど、多角的なマーケティングデータソリューションを展開しています。世界中の企業やマーケターに利用され、データサイエンスとインテリジェンスを駆使してマーケティング戦略の最適化を支援しています。

日本語公式サイト：https://ahrefs.com/ja

Ahrefs 日本 公式 X アカウント：https://x.com/AhrefsJP