大きいサイズの専門店ミッド・インターナショナルが【交換返品送料無料】気になる商品を気軽に試せる！試着キャンペーンを開催

株式会社マンチェス

大きいサイズのメンズ服通販サイト「ミッド・インターナショナル」( https://www.bigsize.co.jp/ )を運営する株式会社マンチェス（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：高見澤 聡）は、2025年10月1日（水）から15日（水）23：59までの注文が対象の、交換返品送料無料の試着キャンペーンの開催を発表。

【試着キャンペーン開催期間】

10月1日（水）～ 10月15日（水）ご注文分が対象

【対象アイテム】

全商品 ※サンプル市、よりどり商品、レンタル品は対象外

【ご利用方法】

＜STEP 1＞対象商品の交換もしくは返品を希望されるお客様は、商品を返送される前にMyMIDまたはお電話、メールにてご連絡ください。

＜STEP 2＞「試着キャンペーン」のチラシを返送のお荷物に必ず同梱してください。

＜STEP 3＞商品を着払いでご返送ください。

※着払いでご返送いただく際の運送会社はヤマト運輸、日本郵便に限ります

【ご注意事項】

- 返品交換の条件は、当ショップで定める通常ルールに基づいて承ります。詳しくはこちら(https://www.bigsize.co.jp/support/guide/guide_henpin.html)をご確認ください。- 1回のご注文につき1回の「着払い返送」が可能となります。- 2回目以降の返品交換は元払いでの返送にてお願いいたします。

ぜひ、この機会に気軽にお買い物をお楽しみください。