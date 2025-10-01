大和コネクト証券 「一般信用優遇プログラム」開始記念　信用取引デビュー・カムバックキャンペーンを開催

大和コネクト証券株式会社

大和コネクト証券株式会社（代表取締役社長 大槻 竜児 以下、当社）は、2025年10月1日から「一般信用優遇プログラム」を開始することを記念し、「信用取引デビューキャンペーン」および「信用取引カムバックキャンペーン」を2025年10月1日（水）から行います。

キャンペーン期間中は、キャンペーンの対象となるお客さまの制度信用取引または一般信用取引の金利・貸株料を全額（最大10万円）キャッシュバックします。※１※２

この機会に信用取引口座を開設いただき、あなたの資産形成に大和コネクト証券の信用取引をお役立てください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/81470/table/79_1_7934b14860747c4633395e7c9c9b02d2.jpg?v=202510020255 ]

※１ キャッシュバックを受けるにはエントリーが必要です。

※２ 制度信用取引の場合は貸株料もキャッシュバックの対象になります。一般信用取引の場合はキャンペーンにかかわらず貸株料はかかりません。

「信用取引デビューキャンペーン」について

大和コネクト証券での信用取引未経験のお客さまに限定したキャンペーンです。

【キャンペーン名称・期間】

名称 ：信用取引デビューキャンペーン(https://www.connect-sec.co.jp/campaign/251001_mrgDebut.html)

期間 ：2025年10月1日（水）から12月30日（火）まで ※３

【対象】※4

・本キャンペーンの期間中に信用取引口座を新たに開設されたお客さま

・本キャンペーンの開始日（2025年10月1日（水））時点で信用取引口座を開設されており、かつ、2025年9月30日（火）までに一度も制度信用取引および一般信用取引を行ったことのないお客さま

【内容】※5

キャンペーンの対象となるお客さまが、期間中、制度信用取引または一般信用取引を行った場合、その取引にかかった金利・貸株料を全額（最大10万円）キャッシュバックいたします。

※３ 約定日ベース

※４ キャンペーンの対象となるお客さまには、当社から個別にご案内いたします

※５ 詳細については当社ホームページ(https://www.connect-sec.co.jp/campaign/251001_mrgDebut.html)でご確認ください

「信用取引カムバックキャンペーン」について

大和コネクト証券で過去に信用取引を実施されていたお客さまの「久しぶり」の信用取引をサポートするキャンペーンです。

【キャンペーン名称・期間】※6

名称 ：信用取引カムバックキャンペーン

期間 ：2025年10月1日（水）から12月30日（火）まで ※7

※６ キャンペーンの対象となるお客さまには、当社から個別にご案内いたします

※７ 約定日ベース

これまでの取り組み

詳細を見る :https://www.connect-sec.co.jp/news/251001_01.html

当社では、「ひらけ、投資。」をコンセプトに、120年以上の歴史を持つ大和証券グループの豊富なノウハウや知見を活用し、スマホに特化した証券会社ならではの視点で、投資の新しい可能性を切りひらき、どこまでも使いやすく、どこよりもユニークなサービスや商品をご提供してまいりました。

投資を、もっとひらかれた存在にするためのサービス提供の一環として、2025年1月より一般信用取引サービスの取り扱いを開始しています。また、10月にはお客さまの声にお応えして「一般信用優遇プログラム」を開始し、より低コストで資産形成にご活用いただけるようになりました。今回のキャンペーンを通じてより多くの方に投資の新しい可能性を実感いただきたいと考えています。

（参考）信用取引の特徴・魅力

● 手持ち資金の約3倍の取引ができる！

信用取引は手持ち資金以上の売買を行うことができる取引です。コネクトに預けている現金・現物株・投資信託を担保にして、株式の購入資金を借りることで、手持ち資金の約3倍の取引ができます。

単元株を現物取引しようとするとちょっと手が届かないという銘柄も、信用取引なら買うことができるので、投資の幅がぐっと広まります。

● 現金がなくても株や投資信託を担保にできる！

現金が足りないけれど、必要な資金以上の株式や投資信託を保有している。でも売却はしたくない。そんな時はコネクトで保有している株や投資信託を担保に信用取引が可能※８です。担保として預けている間も、株式の場合は配当金や株主優待を、投資信託の場合は分配金を受け取ることができます※９。

※８ 外国株式や、NISA口座で保有の有価証券を除きます。

※９ 配当金、株主優待、分配金の設定がある銘柄に限ります。

● 口座開設(https://www.connect-sec.co.jp/feature/lesson/mrg/index_08--com.html)もカンタン

信用取引の口座開設のお申込みには追加の書類提出等の必要もなく、スマートフォンアプリだけで完結します。またお取引は最短翌営業日からとなります。※10

※10 信用取引口座の開設にあたっては、所定の審査がございます。

● 「一般信用優遇プログラム(https://www.connect-sec.co.jp/service/mrg/preferent.html)」でもっとオトクに

当社で定める基準を満たすお客さまには一般信用取引の金利優遇を行います。また、手数料無料クーポンも追加で進呈するなど、より低コストで一般信用取引をご利用いただけます。

判定月の20日時点（休日の場合は前営業日）における一般信用の未決済建玉残高（建代金合計）に応じて、翌月（月初から月末）の一般信用の優遇ステージが決まり、優遇条件がアップします。

（登録番号・加入協会等）

第一種金融商品取引業：関東財務局長 (金商) 第3186号

加入協会：日本証券業協会

銀行代理業：関東財務局長 (銀代) 第378号

所属銀行：株式会社大和ネクスト銀行

（お取引にあたっての手数料等およびリスクについて）

当社で取り扱う商品等のお取引にあたっては、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。

また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面（上場有価証券等書面、目論見書がある場合はその書面）等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。

お取引にあたっての手数料等およびリスクの詳細はこちら(https://www.connect-sec.co.jp/rule/legal_info.html)