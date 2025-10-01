モロッカンオイル ジャパン株式会社　カントリーマネージャー就任のお知らせ

モロッカンオイル・ジャパン株式会社

モロッカンオイル ジャパン株式会社（東京都港区）は、2025年9月1日付で竹澤隆史（Takafumi Takezawa）がカントリーマネージャーに就任したことを発表する。

竹澤は化粧品業界において20年以上の経験を有し、国内外の複数企業で事業マネジメントを歴任してきた。POLA入社後、約5年間の米国勤務を経て、オルラーヌジャポン株式会社、ジュリーク（豪州本社）、株式会社ポーラ百貨店事業部において統括的な役割を担った。その後、Laline Japan株式会社、ラ・プレリージャパン株式会社、ORLANE PARIS JP株式会社の代表取締役を務め、組織運営および事業拡大に実績を残している。

今回の就任により、竹澤はモロッカンオイル ジャパンのさらなる事業成長とブランド価値の向上を推進し、グローバルブランドとしてのプレゼンスを日本市場において一層強化していく。

【竹澤 隆史 略歴】

2025年9月 - 現在

モロッカンオイル ジャパン株式会社 カントリーマネージャー

2021年1月 - 2025年8月

ORLANE PARIS JP株式会社 代表取締役

2019年4月 - 2020年6月

ラ・プレリージャパン株式会社 代表取締役社長

2016年12月 - 2019年3月

Laline Japan株式会社 代表取締役

2015年1月 - 2016年11月

株式会社ポーラ 百貨店営業部 営業部長

2012年4月 - 2014年4月

ジュリーク・インターナショナル（豪州本社） COO

2007年4月 - 2011年12月

株式会社オルラーヌジャポン 代表取締役

2002年5月 - 2007年1月

POLA U.S.A. INC（米国法人） Vice President

1994年4月

株式会社ポーラ入社

学歴：中央大学 商学部卒（1994年3月）

【モロッカンオイルについて】

モロッカンオイルは、美容業界におけるアルガンオイルブームを牽引してきたヘアケアブランドである。地中海から着想を得た世界観、ブランドを象徴するターコイズブルーのパッケージ、独自の香りによって、五感に訴えるエキゾチックな体験を提供している。

代表製品「モロッカンオイル トリートメント」をはじめ、幅広いラインナップを展開し、プロフェッショナルの視点に基づいた効果的かつ使いやすい製品づくりを追求している。現在では世界70カ国以上で愛用され、プロのスタイリストから一般ユーザーまで広く支持を集めている。

さらに、動物実験を行わないブランドとしてPETA（動物の倫理的扱いを求める人々の会）の「Beauty Without Bunnies（ビューティ・ウィズアウト・バニーズ）」認証を取得。モロッカンオイルは、独自のアプローチで美容業界のみならず社会全体への貢献を続けている。