【ロンハーマン】ブラックジュエリーコレクションが登場！
このたび、10月4日（土）よりロンハーマン・RHC ロンハーマン各店およびオンラインストアにて、“Black Jewelry Collection” と題したシックで大人なジュエリーが登場。
「MIZUKI」「GRAINNE MORTON」より、ブラックを基調としたアイテムが揃います。
【 MIZUKI 】MIZUKI（ミズキ）は、デザイナーのミズキが夫アランと共に、1996年にNYで設立したジュエリーブランド。繊細でフェミニンな中にエッジをブレンドしたデザインで、その洗練された独自性のあるアイテムは、世界中の女性たちから愛されています。
神秘的でエキゾチックな魅力を放つタヒチアンパールを用いた、「MIZUKI（ミズキ）」別注のスペシャルコレクションが登場いたします。黒蝶貝から生まれる希少なタヒチアンパールは、真珠層が厚く、ピーコックカラーの艶やかな輝きが特徴。ラグジュアリーでありながら、ひときわ個性を放つ美しさを湛えています。
シンプルでいて存在感があり、普段の装いに自然な華やぎをプラスしてくれるMIZUKIのスペシャルなジュエリーとなります。
MIZUKI別注4型
別注タヒチアンパールネックレス \2,530,000
2Way仕様 チェーン
2Way仕様 ベロアリボン
タヒチアンパール コードネックレス \341,000
１連と２連でアレンジ可能
タヒチアンパール ピアス(両耳用) \396,000
タヒチアンパール ピアス(片耳用) \132,000
【 GRAINNE MORTON 】スコットランド・エディンバラ発のジュエリーブランド。インスピレーションの源は、故郷北アイルランドの伝統的な工芸品、民俗学、音楽、おとぎ話など。彼女の個性とその表現はジュエリーの一つひとつに根付いており、手作業で丁寧につくられています。 月、テントウムシ、小さなサンゴ、雲と雨などの小さなモチーフを組み合わせ、おとぎ話から飛び出してきたかのような、カラフルでユニークなジュエリーを展開しています。
大人気「GRAINNE MORTON（グレイン モートン）」より、ブラックを基調とした新作のジュエリー5型が登場。
毒気を帯びた花のデザインピアスは、秋の装いにぴったり。茎のしなやかな曲線が、顔まわりを華やかに演出します。
カメオと市松模様（チェッカーフラッグ）を組み合わせたコンビネーションピアスは、ブラックでモダンかつクールな表情を持ちながらも、フラワーモチーフが加わることで唯一無二の個性が際立ちます。
さらに、大ぶりでピンク×ブラックのコントラストが目を引くピアスも登場。フラミンゴや巻貝をあしらった遊び心あるモチーフが印象的で、シンプルなニットやスウェットスタイルにも映える一品です。
また、目のモチーフが個性を放つネックレスは、贅沢な大ぶりのサイズ感で、シンプルな装いの主役となる唯一無二のジュエリーに。クラシックで飽きのこないブレスレットも、手元のさりげないアクセントとしておすすめです。
フラワー ドロップピアス \91,300
3チャーム ムービングドロップピアス \80,300
フラミンゴ＆ライオン ピアス \89,100
5チャーム ブレスレット \86,900
大ぶりで存在感のあるネックレス
アイ ティアドロップ チャームネックレス \253,000
また、一部のロンハーマン店舗には、シルバーを基調にオニキスなどを用いた「Sophie Buhai（ソフィー ブハイ）」のシックなジュエリーも入荷いたします。
この機会に、秋の装いを引き立てるブラックジュエリーの魅力をぜひご体感ください。
MIZUKI
GRAINNE MORTON
【 MIZUKI 】
展開店舗：展開店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、逗子マリーナ店、京都店、横浜店、仙台店 / RHCロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店、名古屋店、熊本店 / ロンハーマン ジュエリー伊勢丹新宿店 / 公式オンラインストアはこちら(https://ronherman.jp/item?brand_id=152)
※一部店舗ではお取り扱いのないアイテムもございます。詳細は各店舗までお問い合わせください。
【 GRAINNE MORTON 】
展開店舗：開催店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、逗子マリーナ店、京都店、横浜店、仙台店 / 公式オンラインストアはこちら(https://ronherman.jp/item?brand_id=3653)
※一部店舗ではお取り扱いのないアイテムもございます。詳細は各店舗までお問い合わせください。
ロンハーマン公式ホームページ(https://ronherman.jp/)
ロンハーマン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/ronhermanjp/)