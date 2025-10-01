【ロンハーマン】ブラックジュエリーコレクションが登場！

株式会社リトルリーグ

このたび、10月4日（土）よりロンハーマン・RHC ロンハーマン各店およびオンラインストアにて、“Black Jewelry Collection” と題したシックで大人なジュエリーが登場。

「MIZUKI」「GRAINNE MORTON」より、ブラックを基調としたアイテムが揃います。

【 MIZUKI 】MIZUKI（ミズキ）は、デザイナーのミズキが夫アランと共に、1996年にNYで設立したジュエリーブランド。繊細でフェミニンな中にエッジをブレンドしたデザインで、その洗練された独自性のあるアイテムは、世界中の女性たちから愛されています。

神秘的でエキゾチックな魅力を放つタヒチアンパールを用いた、「MIZUKI（ミズキ）」別注のスペシャルコレクションが登場いたします。黒蝶貝から生まれる希少なタヒチアンパールは、真珠層が厚く、ピーコックカラーの艶やかな輝きが特徴。ラグジュアリーでありながら、ひときわ個性を放つ美しさを湛えています。





本コレクションでは、グラデーションが美しい大粒のパールにMIZUKIらしい愛らしいリボンとチェーンをあしらった2WAYネックレス、コードにパールをひと粒あしらったクールなネックレス、幅広いスタイリングと合うクラシックな1粒ピアス、そしてパールを取り外してシンプルなフープピアスとしても楽しめるシングルピアスの4型を展開します。シンプルでいて存在感があり、普段の装いに自然な華やぎをプラスしてくれるMIZUKIのスペシャルなジュエリーとなります。MIZUKI別注4型別注タヒチアンパールネックレス \2,530,0002Way仕様 チェーン2Way仕様 ベロアリボンタヒチアンパール コードネックレス \341,000１連と２連でアレンジ可能タヒチアンパール ピアス(両耳用) \396,000タヒチアンパール ピアス(片耳用) \132,000

【 GRAINNE MORTON 】スコットランド・エディンバラ発のジュエリーブランド。インスピレーションの源は、故郷北アイルランドの伝統的な工芸品、民俗学、音楽、おとぎ話など。彼女の個性とその表現はジュエリーの一つひとつに根付いており、手作業で丁寧につくられています。 月、テントウムシ、小さなサンゴ、雲と雨などの小さなモチーフを組み合わせ、おとぎ話から飛び出してきたかのような、カラフルでユニークなジュエリーを展開しています。

大人気「GRAINNE MORTON（グレイン モートン）」より、ブラックを基調とした新作のジュエリー5型が登場。

毒気を帯びた花のデザインピアスは、秋の装いにぴったり。茎のしなやかな曲線が、顔まわりを華やかに演出します。

カメオと市松模様（チェッカーフラッグ）を組み合わせたコンビネーションピアスは、ブラックでモダンかつクールな表情を持ちながらも、フラワーモチーフが加わることで唯一無二の個性が際立ちます。



さらに、大ぶりでピンク×ブラックのコントラストが目を引くピアスも登場。フラミンゴや巻貝をあしらった遊び心あるモチーフが印象的で、シンプルなニットやスウェットスタイルにも映える一品です。



また、目のモチーフが個性を放つネックレスは、贅沢な大ぶりのサイズ感で、シンプルな装いの主役となる唯一無二のジュエリーに。クラシックで飽きのこないブレスレットも、手元のさりげないアクセントとしておすすめです。

フラワー ドロップピアス \91,3003チャーム ムービングドロップピアス \80,300フラミンゴ＆ライオン ピアス \89,1005チャーム ブレスレット \86,900大ぶりで存在感のあるネックレスアイ ティアドロップ チャームネックレス \253,000

また、一部のロンハーマン店舗には、シルバーを基調にオニキスなどを用いた「Sophie Buhai（ソフィー ブハイ）」のシックなジュエリーも入荷いたします。

この機会に、秋の装いを引き立てるブラックジュエリーの魅力をぜひご体感ください。

展開店舗：展開店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、逗子マリーナ店、京都店、横浜店、仙台店 / RHCロンハーマンみなとみらい店、大阪店、七里ヶ浜店、豊洲店、川崎店、名古屋店、熊本店 / ロンハーマン ジュエリー伊勢丹新宿店 / 公式オンラインストアはこちら(https://ronherman.jp/item?brand_id=152)

※一部店舗ではお取り扱いのないアイテムもございます。詳細は各店舗までお問い合わせください。

展開店舗：開催店舗：ロンハーマン千駄ヶ谷店、二子玉川店、神戸店、有楽町店、辻堂店、六本木店、大阪店、名古屋店、福岡店、逗子マリーナ店、京都店、横浜店、仙台店 / 公式オンラインストアはこちら(https://ronherman.jp/item?brand_id=3653)

※一部店舗ではお取り扱いのないアイテムもございます。詳細は各店舗までお問い合わせください。

ロンハーマン公式ホームページ(https://ronherman.jp/)ロンハーマン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/ronhermanjp/)