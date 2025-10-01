¡Ú²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¡Û¡Ø¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë(R)¡Ù25¼þÇ¯ - ¹³¥·¥ï¥Ú¥×¥Á¥É¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤ÎÌ¤Íè
¥¯¥íー¥À¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥ê¥åー¡¦¥è¥ó¥Á¥å¥¢¥ó¡Ë¤Î¥¯¥íー¥À¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¡¦¹³¥·¥ï¥Ú¥×¥Á¥É¡Ø¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¡ÊMatrixy(R)¡Ë*¹¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤«¤é25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.crodabeauty.com/ja-jp/products/matrixyl?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=referral_beauty_japanese_apac_brand-awareness_2025-10-01_prtimes-japan_0_jp_press-release_0_martixyl--matrixyl3000_0_0_retargeting%20_awareness&sc_camp=83F54252A7E8426E9AD39C479F599F38)¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤Ë5,700²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê*²¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡Ö¥·¥ï²þÁ±¡×¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Çä°ÊÍè¡¢¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¤Ï¥Ú¥×¥Á¥É±þÍÑ¤ÎÀè¶î¤±¤òÃÛ¤¤¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î²½¾ÑÉÊ³«È¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¤ÎÃÂÀ¸
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÈéÉæ²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢È©¤¬ËÜÍè¤â¤Ä¡È¼«¤éÂ»½ý¤¹¤ëÎÏ¡È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢7Ç¯¤Î¸¦µæ¤ò·Ð¤Æ³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥È¥ê¥«¥¤¥óµ»½Ñ¡×¤Ç¤¹¡£ºÙË¦¤Ë½¤Éü¡¦ºÆÀ¸¤òÂ¥¤¹¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤ë¥Ú¥×¥Á¥É¤ò±þÍÑ¤·¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¾¦¶È²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¤Ï¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤ä¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÎÀ¸À®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¸ú²Ì¤È¿®ÍêÀ
¤½¤Î¸ú²Ì¤Ïin vivo»î¸³¤Ç¤â¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6¥õ·î¤Î»ÈÍÑ¤ÇÈ©¤¬³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¡¢6½µ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¾®¥¸¥ï¤ÎÂÎÀÑ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¸º¾¯¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ê¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÈéÉæ²Ê°å¤«¤é¤â¡Ö¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¤ÏÍË¾¤ÊÀ®Ê¬¡×¡Ö¾®¤¸¤ï¤Î¸«¤¿ÌÜ²þÁ±¤Ë¸ú²ÌÅª¡×¡ÖÈ©¤Î¿·¤·¤¤¥³¥éー¥²¥ó¤ÎÀ¸À®¤â»É·ã¤·¡¢È©¤ò¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ç°ú¤Äù¤á¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿½èÊýÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡ÊMatrixyl inside¡Ë¡×¥í¥´¤òÉÕÍ¿¤Ç¤¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÇÌó4,000À½ÉÊ¤¬ºÎÍÑ¡£°Â¿´¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌÜ°õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
in vivo»î¸³¤Î°ìÎã¡Ê»î¸³Á°¤È»ÈÍÑ¤«¤é£¶¥«·î¸å¡Ë¡¢¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¥í¥´²èÁü
¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¥·¥êー¥º
¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
- ¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¡ÊMatrixyl¡Ë½éÂå¤Î¹³¥·¥ï¥Ú¥×¥Á¥É¡£¿¿Èé¤ª¤è¤Ó´ðÄìËì¤ÎºÆÀ¸¤òÂ¥¤·¡¢¥ì¥Á¥Îー¥ë¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óC¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ë¤è¤êÁê¾è¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
- ¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë3000¡ÊMatrixyl 3000¡Ë¸÷Ï·²½ÂÐ±þ¡£2¼ïÎà¤Î¥Ú¥×¥Á¥É¤ò²«¶âÈæÎ¨¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢È©¤ò¼é¤ê¡¢¥Èー¥ó¤äÃÆÎÏ¤ò²þÁ±¡¢ÃËÀÍÑ¥±¥¢¤Ë¤âÅ¬±þ¡£
- ¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¥·¥ó¥»£¶¡ÊMatrixyl Synthe¡Ç6¡Ë³Û¤äÌÜ¤¸¤ê¤Î¥·¥ï¤Ê¤É½é´üÏ·²½¤ËÂÐ±þ¡£¥³¥éー¥²¥óIII¤ò´Þ¤à6¤Ä¤ÎÈéÉæÁÈ¿¥¤Î¹çÀ®¤òÂ¥¿Ê¡¢¸÷¼£ÎÅ¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â³ÎÇ§ºÑ¤ß¡£
- ¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¥â¥ë¥Õ¥©¥ß¥¯¥¹¡ÊMatrixyl Morphomics¡Ë¿¼¤¤¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤ËÂÐ±þ¡£¥³¥éー¥²¥ó¤ÈÀþ°Ý²êºÙË¦¤È¤ÎÀÜÃå¤ËÃåÌÜ¤·¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ø¡£
¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¥·¥êー¥º¤Î¤´¾Ò²ð»ñÎÁ¤Î°ìÉô
¥Ú¥×¥Á¥É¤¬Âó¤¯¼¡¤ÎÈþÍÆ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
¥¯¥íー¥À¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥È¥ê¥¥·¥ë¤Îµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ú¥×¥Á¥ÉÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Æ¥Îー¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ò15Æü¤ÇÇ»¤¯¶¯¤¯¿Ä¹¤µ¤»¤ë¡Ø¥ï¥¤¥É¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡£¥Ò¥á¥Þ¥Ä¥Ð¥Ü¥¿¥ó¥¨¥¥¹¡ÊÊÌÌ¾¡§Kiss Me Quick¡Ë¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¥ê¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ë¡Ø¥Ü¥ê¥å¥ê¥Ã¥×¡Ù¡£ÌÜ¤Î¿å¾½ÂÎ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¦Á-¥¯¥ê¥¹¥¿¥ê¥ó¤ËÃåÌÜ¤·Æ©ÌÀÈþÈ©¤ò³ð¤¨¤ë¡Ø¥¯¥ê¥¹¥¿¥é¥¤¥É¡Ù¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±ÕÁê¹çÀ®¤Ë¤è¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÀ½Â¤µ»½Ñ¡ØGAP¥Ú¥×¥Á¥É¹çÀ®¡ÊGAP-PS¡Ë¡Ù¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¤è¤ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Ú¥×¥Á¥É¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÀ¸»º¸úÎ¨¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿Ä¹º¿¥ê¥Ý¥Ú¥×¥Á¥É¤Î¹çÀ®¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥íー¥À¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥×¥Á¥É±þÍÑ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢³×¿·Åª¤Ê¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*¹¡¡¡ØMatrixyl¡Ù¤Ï¡¢¥¯¥íー¥À¼Ò¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ç¤¹
*²¡¡ÉÙ»Î·ÐºÑ¥°¥ëー¥× ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ Âè25010¹æ
¥¯¥íー¥À¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡Ø¥¯¥íー¥À¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë¡ÖÈþ¡×¤Î³×¿·¤ò¡É¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Èþ¤Î´ð½à¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢»þÂå¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¸¶ÎÁ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡Ç½À¸¶ÎÁ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¸¶ÎÁ¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¸¶ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ÈÇ½ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆËÉÙ¤Ê½èÊý¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢À¤³¦¤ÎÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬±ÊÂ³Åª¤Ëµ±¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
