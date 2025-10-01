＜製品発表＞直線平坦型光パターン形成ＬＥＤ照明「ホロライト・ライン・フラット」

パイフォトニクス株式会社

光学機械器具の製造・販売を手がけるパイフォトニクス株式会社（本社：静岡県浜松市中央区、代表取締役：池田貴裕）は、本日、第20期を迎えたことをご報告申し上げます。

当社は、静岡県の中小企業向けプロジェクト型技術支援事業「A-SAP（エーサップ）産学官金連携イノベーション推進事業」の一環として、静岡県工業技術研究所・浜松工業技術支援センターより技術支援を受け、MPA（マイクロプリズムアレイ）技術を活用した新しい光パターン形成LED照明の試作を進めてまいりました。さらに、浜松市新産業創出事業費補助事業の支援を受け、このたび「ホロライト・ライン・フラット」を製品化し、本日10月1日より受注を開始いたします。

本製品は、新設計の光学プリズム構造により、直線光の周辺部まで均一な明るさ分布を実現。これにより、視認性の高い直線状の光パターンを形成でき、製造現場における安全対策や検査ラインなど、均一なライン照明が求められる用途において、安全性と効率性の向上が期待されます。

なお、本製品は令和6年度浜松市新産業創出事業費補助事業成果の第三弾であり、年内に予定されている以下の展示会にて公開を予定しております。

＜国内の展示会＞

2025年10月 8日- 9日 第2回スタートアップ企業 新事業新技術展示会（トヨタ自動車本社）

2025年11月 7日- 8日 第14回産業振興フェア in いわた（静岡県磐田市）

2025年11月14日 新技術交流イベントin Shizuoka（静岡県静岡市）

2025年12月 3日- 5日 国際画像機器展2025（神奈川県横浜市）

2025年12月10日-11日 Optics & Photonics Japan 2025（徳島県徳島市）

＜海外の展示会＞

2025年11月 4日- 7日 国際労働安全衛生展「A+A 2025」（ドイツ・デュッセルドルフ）

2025年11月19日-22日 工作機械・金属加工技術展「METALEX 2025」（タイ・バンコク）

2025年12月18日-19日 タイ・日本安全衛生保護具等展示会2025（タイ・バンコク）

＜製品の概要＞

直線平坦型光パターン形成LED照明「ホロライト・ライン・フラット44W品」は、遠方からでも高い視認性を確保できる直線状の光パターンを形成するLED照明です。従来品「ホロライト・ライン36W品」と比較して、直線光の平坦度と光出力を強化することで、視認性を大幅に向上しました。さらに、直線光の長さに応じて選択可能な「F型」および「FP型」の2種類を用意しました。照明色は赤・緑・青・白・電球色の5色に加え、紫外光（365nm・385nm）および近赤外光（850nm・940nm）もラインアップしました。これにより、安全対策・検査工程・特殊用途など、幅広いニーズに対応可能です。

＜主な特長＞

１．平坦度を高めた２種類の直線光パターン

新製品「ホロライト・ライン・フラット」は、従来品と比較して直線光の平坦度を大幅に改善しました。平坦度は光分布の均一性を示す指標であり、尖度によって評価されます。本製品では、従来品に対しF型、FP型それぞれで優れた数値を達成しており（図２.照度分布参照）、光の均一性が向上しています。この改善により、工場や倉庫における歩車分離ラインや立入禁止エリアの表示をより鮮明に表示できます。さらに、検査・測定用途では収差が小さく光ムラの少ない照射が可能となり、対象物を均一に照らすことで検査精度の向上につながります。

２．電力増加による光出力の向上

新製品「ホロライト・ライン・フラット」は、従来品（規格電力36W）と比較して44Wに電力を増加しました。これにより、総光量はF型で1.18倍、FP型で1.08倍に向上しています。この結果、より明るく安定した直線光パターンを形成でき、明るい環境下でも高い視認性を維持することが可能です。これにより、工場や倉庫における安全表示を確実に行えるようにし、作業現場の効率化にも寄与します。

３．多彩な波長バリエーション

照明色は、赤・緑・青・白・電球色の5色に加え、検査・研究分野で需要の高い紫外光（365nm帯・385nm帯）および、近赤外光（850nm帯・940nm帯）を新たに標準ラインアップに追加しました。これにより、工場内での歩車分離や立入禁止エリアの明示といった安全表示用途から、精密検査や研究開発分野における特殊照明ニーズまで、より幅広い要求に対応することが可能となります。

＜光パターンの比較写真＞

図１．従来品と新製品ホロライト・ライン・フラット照射光比較（緑色）図２．照度分布

長さ：ピーク照度に対して10％以上の範囲

尖度：光の平坦度を示す指標であり、値が小さいほど平坦度が高い

＜主な仕様＞

＜外観写真＞

直線平坦型光パターンＬＥＤ照明「ホロライト・ライン・フラット」

＜当社の概要＞

当社は、2008年4月に高指向性ＬＥＤ照明「ホロライト」を製品化し、製造現場での検査、各種イベントや建築物の演出照明、大学研究機関の実験などさまざまな場面で採用されてきました。光パターン形成ＬＥＤ照明「ホロライト・シリーズ」は、高輝度ＬＥＤ光源と大型光学素子の組合せにより空間にさまざまな光パターンを形成するオンリーワン製品で、日本、米国、欧州、中国で特許登録済みです。近年は、工場内の労働災害を低減する安全対策事業、地域の魅力を生かして新しい景観を創造する空間演出事業、ＳＤＧｓ達成に向けた取り組みとして光を用いた鳥害対策事業などの新しい光の使い方を追求しています。特に安全対策事業について、米国市場を中心に海外販売を開始しており、本事業成長を通じた株式上場を目指しています。