【株式会社横濱聖苑】持分法適用会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ

株式会社ビーロット（代表取締役会長 : 宮内 誠、以下「当社」）は、持分法適用会社である株式会社横濱聖苑（以下「横濱聖苑社」）の当社が保有する株式すべてを譲渡すること（以下「本株式譲渡」）を決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．株式譲渡の理由

当社は、2016年よりМ＆Ａ戦略として、積極的に企業への出資やアライアンス強化に取り組んで参りました。

横濱聖苑社への企業出資は、我が国の超高齢化社会において「ハッピーエンディング」をテーマとした新しい葬儀場・都市室内型墓所への不動産再生を行うことが社会課題の解決を目指すに価すると考え、2019年５月に持分法適用会社としました。

共同出資企業である株式会社デリス建築研究所と当社グループは両社にて不動産再生における専門性、オペレーショナルアセットにおける追求心で、フューネラル領域での新しい価値創造に挑戦して参りました。

横濱聖苑社が保有する不動産施設においては、隈研吾氏のデザイン監修により、デザイン性と実用性を高めるための大規模リニューアル工事（室内墓の増設、外観のリフォーム及び耐震工事）を実施し、運営においては、故人をゆっくりと偲んでいただくための葬儀プラン・納骨堂プランのラインナップ拡充や落合務シェフをはじめとした著名な料理人の監修のもと「葬儀やお通夜でも温かく美味しいお食事のご提供」が可能な体制を整えました。

当社からは新築分譲マンション販売のプロフェッショナルが現場に出向し、長年にわたり培ってきたプロジェクト管理と販売の専門的ノウハウを活かし、顧客のニーズに寄り添った細やかなコンサルティングにて、現場で葬儀受注数・販売数を着実に積み上げて参りました。

当社では、2025年４月30日に公表いたしました「中期経営計画2027」における新たな第４のセグメントとして企業投資領域のノウハウ構築を目指していること、本株式譲渡の条件等について譲渡先と合意に至ったことから、創業から初めての持分法適用会社の株式譲渡の決議をいたしました。

２．異動する持分法適用会社の概要

３．株式譲渡先の概要

４．譲渡株式数および譲渡前後の所有株式の状況

５．日程

6．今後の見通し

本株式譲渡に伴い発生する売却損益につきましては、当期業績への影響は軽微であると判断しており、2025年４月14日に公表いたしました「業績予想の修正及び配当予想の公表に関するお知らせ」に記載の2025年12月期の通期連結業績予想に織り込み済みであります。

今後、開示すべき影響等が判明した場合には速やかにお知らせいたします。