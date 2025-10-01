10月18日、関西外国語大学・中宮キャンパスで現職教員向けの教育関連セミナーを開催します

関西外国語大学

セミナーでは、文部科学省初等中等教育局教育課程課の武藤久慶課長の講演会や現職教員による実践報告のほか、武藤課長と直山木綿子・関西外国語大学英語国際学部小学校教員コース教授（前文部科学省初等教育局視学官）による公開対談を行います。参加無料でオンライン配信もあります。

セミナーは、小学校教員や中・高等学校英語科教員に、小中高連携の必要性について理解を深めてもらい、各校種での外国語活動及び外国語科の指導力向上を図ることが目的です。内容は次の通りです。

日 時：2025年10月18日（土） 13：30～16：30

場 所：関西外国語大学中宮キャンパス6号館4階 ICCホール

参加費：無料

【講演】（90分）

講演者：文部科学省初等中等教育局教育課程課 課長 武藤 久慶（ひさよし）氏

演 題：学習指導要領改訂に向けた最新動向

【実践報告】（20分）

小学校あるいは中学校教員による「主体的・対話的で深い学び」にかかわる実践報告

【公開対談】（50分）

武藤久慶課長×直山木綿子教授

後 援：京都府教育委員会、京都市教育委員会、大阪府教育委員会

参加は、下の二次元コードかこちらのサイト(https://tayori.com/form/41cc5a9a3e9549789e40fb262ecf94bc43b9e9ff/)でお申し込みください。