駅スタンプアプリ「エキタグ」JR東日本 久留里線の車内に期間限定でエキタグがデビュー！「集めれば集めるほど当選確率アップ！久留里線プレゼントキャンペーン」が開催！

株式会社ジェイアール東日本企画

◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年10月5日（日）より、JR東日本の久留里線車内に期間限定でエキタグがデビューします。

◎2025年10月5日（日）より、集めたスタンプが多ければ多いほど、豪華賞品の当選確率が上がる「集めれば集めるほど当選確率アップ！久留里線プレゼントキャンペーン」が実施されます。ぜひこの機会に、久留里線の旅をご堪能ください。

■「集めれば集めるほど当選確率アップ！久留里線プレゼントキャンペーン」の実施

（１）実施期間

2025年10月5日（日）～2026年1月31日（土）の17週間

第1週：2025年10月5日（日）～2025年10月11日（土）

第2週：2025年10月12日（日）～2025年10月18日（土）

第3週：2025年10月19日（日）～2025年10月25日（土）

第4週：2025年10月26日（日）～2025年11月1日（土）

第5週：2025年11月2日（日）～2025年11月8日（土）

第6週：2025年11月9日（日）～2025年11月15日（土）

第7週：2025年11月16日（日）～2025年11月22日（土）

第8週：2025年11月23日（日・祝）～2025年11月29日（土）

第9週：2025年11月30日（日）～2025年12月6日（土）

第10週：2025年12月7日（日）～2025年12月13日（土）

第11週：2025年12月14日（日）～2025年12月20日（土）

第12週：2025年12月21日（日）～2025年12月27日（土）

第13週：2025年12月28日（日）～2026年1月3日（土）

第14週：2026年1月4日（日）～2026年1月10日（土）

第15週：2026年1月11日（日）～2026年1月17日（土）

第16週：2026年1月18日（日）～2026年1月24日（土）

第17週：2026年1月25日（日）～2026年1月31日（土）

（２）主催箇所 JR久留里線活性化協議会・久留里線活性化プロジェクト実行委員会

（３）対象箇所

・久留里線全駅（木更津駅～上総亀山駅の14駅）

・久留里線の車内

（４）ラリー内容

・実施期間の各週において、久留里線の駅１駅および久留里線の車内1箇所のエキタグタッチで

達成スタンプをプレゼント（自動付与）

・達成スタンプ獲得により、賞品があたる抽選に自動エントリー。

実施期間終了後に抽選をおこない、当選者に賞品をお送り致します。

※週において取得した久留里線の駅1駅及び久留里線の車内1箇所のスタンプは、

翌週に引き継がれず、再度取得いただく必要がございます。

（例）第1週において、久留里線の駅1駅のみ取得された場合、第2週には引き継がれず、

再度第2週内に久留里線の駅1駅のエキタグスタンプを取得する必要がございます。

※達成スタンプ１つにつき、抽選の応募1口となります。よって、最大で17口となります。

※久留里線は全ての車両にエキタグが設置されますが、スタンプのデザインは全て同じです。

※久留里線の車内スタンプ、達成スタンプは全17週、全て同じデザインになります。

※久留里線の駅のスタンプは、既存のエキタグスタンプのデザインになります。

左から久留里線車内のエキタグスタンプ、達成スタンプ

（５）スタンプの取得時間・取得場所

デジタルスタンプ設置駅には NFC タグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、

取得場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。

今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。

※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

※画像はすべてイメージです。

■デジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」

公式HP ：https://www.ekitag.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/

X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp