【ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館】朝食メニューを郷土色豊かにリニューアル

ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館（鹿児島県鹿児島市山之口町）は、最上階13階のレストラン「BLUE KITCHEN（ブルーキッチン）」で提供している朝食メニューを、2025年10月1日（水）よりリニューアルいたします。鹿児島本土はもちろん離島を含む県内の地産食材をふんだんに取り入れ、鹿児島の食の魅力をより一層発信してまいります。

ビジネスはもちろん、観光やレジャーの拠点として幅広いお客様にご利用いただいている「ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館」。最上階13階には、桜島や錦江湾、市街地の美しい景色を一望しながら、鹿児島の豊かな食を堪能できるレストラン「BLUE KITCHEN（ブルーキッチン）」を併設しています。これまで地元食材をふんだんに使った料理でご好評をいただいてまいりましたが、このたび10月1日より朝食メニューを全面的にリニューアル。鹿児島に古くから伝わる食文化や名物料理を取り入れ、“朝食で巡る、鹿児島本土と離島の恵み”をテーマに、地域に根ざした新しいメニューをご提供いたします。鹿児島本土と離島それぞれの地元食材を活かした多彩な料理の数々を通じて、ここでしか味わえない鹿児島ならではの食体験をお楽しみいただけます。また、和洋の専任料理人がタッグを組むことで、伝統的な和食はもちろん、洋食においても鹿児島の味わいをご堪能いただけます。

レストラン『BLUE KITCHEN』から望む桜島の景色

＜朝食メニュー＞

薩摩黒豚ふわとろバーガー（ライブキッチン）

薩摩黒豚の角煮をじっくり煮込み、ふわりとやわらかく仕上げたものを、鹿児島ならではの蒸しパンでサンドしました。古くから「蒸す」技術を大切にしてきた土地柄が活きる蒸しパンは、食材をふっくら仕上げるのが特徴。しっとりとした口当たりが黒豚の旨みと絶妙に調和し、地元野菜とともにボリューム満点の贅沢な味わいを楽しめます。

鹿児島県産鶏の炭火焼き

鹿児島名物の地鶏を炭火でじっくり焼き上げました。立ちのぼる香ばしい香りが食欲を誘い、ひと口頬張れば、しっかりとした歯ごたえと噛むほどに広がる旨みをご堪能いただけます。

さつま揚げと野菜の小鉢

地元の食卓に欠かせないさつま揚げ。子どものおやつや晩酌のつまみ、家族団らんの夕食と、鹿児島の暮らしに深く根づいた味わいです。馴染み深いさつま揚げに地元野菜を添えた、郷土色豊かな一品です。

きびなごの南蛮漬け

新鮮なきびなごを使用した南蛮漬け。さっぱりとした酸味がきびなごの旨みを引き立て、箸休めにも最適な爽やかな一品です。

さつま芋マフィン

鹿児島産さつま芋は、素朴で優しい甘さが魅力。子どものころ、学校帰りに蒸かし芋を友達と分け合った記憶を呼び起こします。マフィンに仕立てることで、朝食やティータイムにぴったりのほっこりとした甘みをお楽しみいただけます。

南国フルーツのサラダ

温暖な気候に育まれた鹿児島の柑橘やトロピカルフルーツを盛り合わせました。パッションフルーツ、マンゴー、温州みかんなどを使い、農家の庭先で“採れたてをそのままかじる”子ども時代の記憶を呼び覚ます、自然の恵みそのままのサラダです。

黒糖ゼリー、黒糖入りヨーグルト

奄美群島で古くから作られる黒糖。夏休みに祖父母の家でかじった黒糖のかけらを思い出させるような、素朴で懐かしい甘みをデザートに仕立てました。ヨーグルトとゼリーで、黒糖のやさしい味わいを心ゆくまでお楽しみください。

■ ～空と海の青に包まれる、鹿児島の美食体験～「BLUE KITCHEN」

鹿児島の空と海の青をテーマにした、開放感あふれるレストラン。目の前には雄大な桜島と錦江湾が広がり、その絶景とともに、鹿児島の食材をふんだんに使った全40種類の料理をお楽しみいただけます。旅の気分をより高める、彩り豊かで多彩なメニューをご用意。サラダ、シリアル、卵料理、パン各種など、どなたでも安心して召し上がれる定番メニューに加え、鹿児島の郷土料理やエスニックの要素を取り入れ、豊富なコンディメントやトッピングでカスタマイズできる楽しさを加えました。

【場所】館内13階

【席数】60席

【営業時間】朝食（ブッフェ）：6:30-9:30（LO 9:00）

ランチ（セットメニュー）：11:30-14:00 (LO 13:30) / 定休日：日曜日・祝日

【料金】 朝食（ブッフェ）：お一人様2,500円（税込・サービス料込）

ランチ（セットメニュー）：お一人様1,700～3,500円（税込・サービス料込）

■ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館について

鹿児島市最大の繁華街・天文館エリアに位置し、全165室を有する宿泊施設です。鹿児島中央駅から車で約5分、鹿児島空港からはバスで約55分と、観光・ビジネスの両面で利便性に優れた立地にあります。「Essence of Nippon（日本の本質）」をブランドコンセプトに掲げる「ホテル オリエンタル エクスプレス」シリーズの一つであり、日本ならではの美意識やおもてなしの心を反映した、上質かつ快適な滞在を提供します。館内には、桜島と錦江湾を一望できる眺望を誇るレストラン「BLUE KITCHEN」、落ち着いた空間で上質な時間を過ごせる「SOLID BAR」のほか、人工炭酸泉を備えた大浴場やフィットネスルーム、アメニティベースなどの付帯設備を完備。観光、出張、長期滞在まで、幅広いニーズに対応する滞在型ホテルとして、訪れるすべてのお客様に快適な時間を提供します。

-ホームページ：https://tenmonkan.hotelorientalexpress.com/

-Instagram：https://www.instagram.com/hotelorientalexpresstenmonkan/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,411名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年9月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/