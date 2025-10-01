特別番組『「ＡＢＥＭＡ Ｐｒｉｍｅ」総裁選討論会』を「ABEMA」で10月2日（木）夜9時より生放送決定！MC・EXITが次の総理候補たちと語る。決戦前…最後の討論会！「しあわせって何ですか？」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて2025年10月2日（木）夜9時より、自民党総裁選の候補者による討論会を実施する特別番組『「ABEMA Prime」総裁選討論会』を生放送することを決定いたしました。

『ABEMA Prime』は、「みんなでしゃべるとニュースはおもしろい」をキャッチコピーに、平日夜9時より毎日生放送しているニュース番組です。このたび特別番組『「ABEMA Prime」総裁選討論会』では、総裁候補をゲストに語らいます。「保守ってなんですか？」「SNSとの向き合い方」「しあわせって何ですか」政策だけでなく、知られざる人物像などを、時間をかけて深掘りしてまいります。去年の総裁選討論会に続き、MCはお笑いコンビ・EXITが務めます。コメンテーターには、「リディラバ」の安部敏樹さん、「ＮＯ ＹＯＵＴＨ ＮＯ ＪＡＰＡＮ」（東京）代表理事の能條桃子さんや、タレントのあおちゃんぺさんといった20～30代の若手論客たちと共に、白熱の討論を展開してまいります。

さらに、「ABEMA NEWSチャンネル」では、10月4日（土）に行われる自民党総裁選の投開票当日も、その模様を同日13時から生中継いたします。今後の政局の行方を占う、自民党の“新リーダー”誕生の瞬間を「ABEMA」でご覧ください。（『「ABEMA Prime」総裁選討論会』放送URL：https://abema.tv/channels/abema-news/slots/8j51XbkQeLDSqm、『自民党総裁選スペシャル』放送URL：https://abema.tv/channels/abema-news/slots/A2J9hHn3BpDXb5）

■ABEMA特別番組『「ABEMA Prime」総裁選討論会』放送概要

配信日時：2025年10月2日（木）夜9時～

放送URL： https://abema.tv/channels/abema-news/slots/8j51XbkQeLDSqm(https://abema.tv/channels/abema-news/slots/8j51XbkQeLDSqm)

出演：EXIT（兼近大樹、りんたろー。）あおちゃんぺ、安部敏樹、能條桃子

進行：平石直之

■ABEMA特別番組『自民総裁選スペシャル』放送概要

配信日時：2025年10月4日（土）13時～

放送URL： https://abema.tv/channels/abema-news/slots/A2J9hHn3BpDXb5

出演：大石真依子（テレビ朝日・政治部）、楪望（ABEMA NEWS キャスター）

