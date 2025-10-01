10/9(木)12:00 Zoom｜渋谷サクラステージから紐解く、商業施設の飲食体験解説セミナー

施設特化型モバイルオーダーシステムをはじめ商業施設DXの伴走支援を手がけるスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市　代表取締役：木村 拓也）は、商業施設の運営管理を行う東急不動産SCマネジメント株式会社のご協力のもと、商業施設における新たな飲食体験を解説するオンラインセミナーを開催いたします。




東急不動産SCマネジメント×スカイファーム ウェビナー詳細

2024年7月に開業した「働・遊・住」を兼ね備える大型複合施設「渋谷サクラステージ」。当施設の4Fに位置するフードホール・SHIBUYA SAKURAGAOKA BEERHALLは、モバイルオーダーによる注文・会計の自動化、そして店舗共通のホールスタッフによる接客・配膳業務等、新たなフードホールの運営形態として高い注目を集めています。



本ウェビナーでは、「渋谷サクラステージ」の一部商業エリアの運営管理する東急不動産SCマネジメント社のご担当者様をお招きし、当フードホールに込めたコンセプトや開業までの道のり、そして今後の運営における展開性をディスカッションいたします。


東急不動産SCマネジメント×スカイファーム ウェビナー概要

ウェビナー名：【東急不動産SCマネジメント×スカイファーム】渋谷サクラステージから紐解く、商業施設の飲食体験解説セミナー


日時：2025年10月9日(木)　12:00~13:00


会場：オンライン・Zoom配信


　※お申し込みいただいた方へ視聴URLをご案内いたします


費用：無料


主催：スカイファーム株式会社


協力：東急不動産SCマネジメント株式会社


お申し込みはこちら(https://us06web.zoom.us/webinar/register/4517592764716/WN_TAFw21UjTf6qyIgdkzEZPg#/registration)


こんな方におすすめ

・フードコートや飲食ゾーンの価値向上を検討されている方


・DXによる利便性向上・業務効率化・回転率改善に取り組みたい方


・ローカルブランドを活かしたテナント構成に興味がある方


・従来の商業施設にない「体験価値」を提供したい方


・顧客の滞在時間や売上の最大化に課題を感じている方


講演内容

テーマ１.：「渋谷サクラステージ」開業から1年を振り返る


テーマ２.：これからの商業施設と飲食体験のデザイン方法



皆様のご参加をお待ちしております！


【スカイファーム株式会社】


スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」を運営しています。



■今後の展開


2015年の創業から10周年を迎えるスカイファームは、商業施設や百貨店、そして街中まであらゆる空間の価値向上を実現するトータルソリューションを提供し、その街や施設にとってなくてはならない存在へと進展して参ります。



＜会社概要＞


社名：スカイファーム株式会社


所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー


代表者：代表取締役　木村 拓也


設立：2015年7月


事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営


企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/