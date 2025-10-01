ベイコスメティックス、化粧品OEMの合同会社sanpackをM&Aし、製造体制を大幅強化

株式会社ベイコスメティックス

化粧品・医薬部外品のOEM（受託製造）事業を展開する株式会社ベイコスメティックス（本社：大阪泉佐野市、代表取締役：加藤聡太、以下ベイコスメティックス）は、2025年9月30日をもちまして、化粧品・医薬部外品製造を専門とする合同会社sanpack（本社：大阪府岸和田市、代表社員：山本篤、以下サンパック）の全持分を取得し、完全子会社化したことをお知らせいたします。

この度のM&Aによりグループでの充填ラインは７ラインに到達し、月産130万本の生産が可能になります。また、両社の強みを融合させ、さらなる製造釜や完全自動充填ラインの拡充を行うことで、2026年6月までに、月産200万本の製造体制の構築を目指します。多様化するメーカー様やOEM会社様の製造ニーズに対し、より柔軟かつストレスのないワンストップサービスを提供してまいります。

■はじめに

ベイコスメティックスは、このたびサンパックの全持分を取得し、グループとして共に事業を推進していくことで合意いたしました。

化粧品業界では、市場の成熟化に伴い消費者ニーズが多様化し、多品種・小ロット生産から安定した品質での大ロット生産まで、幅広い製造体制が求められています。このような状況下で、製造委託先における生産キャパシティや対応範囲の限界は、多くのメーカー様にとって事業成長の足かせとなり得る課題でした。

■本M&Aの目的：「よりストレスのない製造対応」の実現へ

今回のM&Aは、ベイコスメティックスが強みとする「課題解決型OEM」としてのサービス提供をさらに加速させることを最大の目的としています。サンパックが長年培ってきた高い製造技術・生産体制を融合させることで、クライアント様にとって「よりストレスのない製造対応」を実現します。

企画段階から製造、充填、包装までをグループ内で一気通貫して行える体制を強化することで、お客様のあらゆるご要望に、これまで以上のスピードと品質、そして柔軟性をもってお応えしてまいります。

■生産能力の増強で、多様なニーズに即応

この目的を達成するため、サンパックの現状の製造体制を基盤とし、さらに既存設備を大幅に拡充する投資を実行いたします。

- 大規模バルク製造大規模な製造釜を導入し、これまで対応が難しかった大ロットのバルク製造が可能となります。これにより、ヘアケア、ボディケア、柔軟剤等の雑貨領域まで含めた、スケールメリットを活かしたご提案を実現します。- 自動充填ラインの拡充単位時間当たりの生産効率を向上させ、短納期での対応力を強化します。- 年産2,400万本の製造体制へ上記設備投資により、年間約2,400万本の製品供給が可能な体制を構築し、お客様によりスピーディーかつ安定した商品供給を実現します。

この製造体制の強化により、新規でご検討いただくメーカー様はもちろん、サンパックの既存のお取引先であるOEM会社の皆様に対しても、これまで以上に信頼性の高いパートナーとして、より広範で多様な製造ニーズにお応えできるようになると確信しております。

■今後の展望：国内から世界へ。グローバルな製造ニーズへの挑戦

今後は、国内市場での事業基盤をより強固なものにすると同時に、品質と技術力を武器に、海外メーカーからの製造ニーズにも積極的に対応していくことを目指します。メイドインジャパンの品質を、より多くの国と地域へ届けるための製造ハブとしての役割を担ってまいります。

■株式会社ベイコスメティックス代表コメント

代表取締役 加藤 聡太

「この度、素晴らしい技術力と歴史を持つサンパック様をグループにお迎えできたことを大変嬉しく思います。両社のシナジーを最大化することで、化粧品業界が抱えるサプライチェーンの課題を解決し、すべてのクライアント様にとって最高のパートナーとなることを目指します。お客様のブランドの成長を、製造という根幹から支えていけることを楽しみにしています。」

【株式会社ベイコスメティックスについて：5つの壁を突破する「課題解決型OEM」】

株式会社ベイコスメティックスは、単なる製造受託に留まらない「課題解決型OEM」です。化粧品開発における「企画」「製造」「コスト」「スピード（時間）」「海外進出」という5つの壁を、独自のソリューションで突破し、クライアントの事業を成功に導きます。

【合同会社サンパックについて】

- 企画: マーケティング起点で「売れる」を必然にする戦略的企画力。- 製造: 他社が断る「一手間」を形にする規格外対応の製造体制。- コスト: 品質を犠牲にせず最適解を導き出す根本的なコスト最適化。- スピード（時間）: 市場機会を逃さない常識を覆す超高速開発スピード。- 海外進出: 台湾市場No.1の実績に裏付けられたワンストップ海外進出支援。

合同会社サンパックは、大阪・岸和田の地で長年にわたり化粧品・医薬部外品の製造、特に充填・包装工程を専門に手掛けてきたプロフェッショナル集団です。

多様化する容器の形状や複雑な仕様にも対応できる高い技術力と、顧客の細やかな要望に応える柔軟なアッセンブリ体制を強みとしています。その堅実で高品質なモノづくりは、多くの化粧品メーカーやOEM会社から厚い信頼を寄せられており、業界の品質を支える重要な役割を担ってきました。

