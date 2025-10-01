プロロジス、鳥栖IC至近、佐賀県基山町にマルチテナント型物流施設「プロロジスパーク基山2」の開発を決定

株式会社プロロジス「プロロジスパーク基山」完成イメージ

物流不動産の所有・運営・開発のリーディング・グローバル企業であるプロロジス（日本本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役会長 兼CEO：山田 御酒）は、佐賀県基山町にマルチテナント型物流施設「プロロジスパーク基山2」の開発決定を発表しました。

竣工は2028年を予定しており、九州の物流集積地である鳥栖・基山地区の中でも最大級の賃貸用物流施設となります。

■ 開発地：九州主要幹線道路へのアクセス性に優れた物流の要衝に立地

「プロロジスパーク基山2」の開発地は、九州を縦断する九州自動車道と、九州横断自動車道（長崎大分線）の結節点である「鳥栖IC」よりわずか約1.5km（約3分）に位置しています。さらに、九州を縦貫し、北九州市、福岡市、熊本市、鹿児島市などを結ぶ幹線道路である国道3号に接しており、九州全域の主要都市へのアクセス利便性に優れています。

また、JR鹿児島本線「弥生が丘駅」からも徒歩約1.0km（約13分）の希少なロケーションです。同駅は、住宅地「弥生が丘」の拠点駅であり、駅周辺では住宅の建設が進んでいます。就労可能人口が豊富で通勤利便性にも優れ、雇用確保にも有利な環境です。

開発用地の取得と開発申請にあたっては、株式会社三好不動産（本社：福岡市、代表：三好 修 氏）の協力を得ました。また、国道3号に接しており、開発地の一部である町道を拡幅して基山町に提供する予定です。道路や施設を利用する地域の皆様の安全性・利便性の向上を図ります。

■「プロロジスパーク基山2」計画概要：

「プロロジスパーク基山2」は、約45,900平方メートル の敷地に5階建て、延床面積約100,000平方メートル のマルチテナント型物流施設を想定して開発計画を進めています。

マーケットニーズをふまえて詳細な計画を行い、2027年1月頃の着工を予定しています。

【施設計画概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/147_1_d7d2976bf69e628ac801d7db48923f5b.jpg?v=202510020226 ]

■「第1回 九州次世代物流展」に出展

プロロジスは「第1回 九州次世代物流展」にブース出展し、「プロロジスパーク基山2」をはじめとする開発・運営中物流施設の詳細を展示します。

第1回九州次世代物流展 出展概要

【会期】2025年10月8日（水）～9日（木）10:00～17:00

【会場】マリンメッセ福岡 A・B館

【ブース番号】A2-7

【セミナー】日時：2025年10月9日（木）14:00-14:30

会場：専門セミナーA6

タイトル：「未来を動かす、今を創るプロロジスの先進的物流施設開発」

【公式ウェブサイト】https://k-logi.jp/

■ 九州のプロロジスパーク

九州においてプロロジスは、これまでに6棟の物流施設を開発し、「プロロジスパーク基山2」は7件目です。現在、九州においてBTS型物流施設「プロロジスパーク鳥栖2」「プロロジスパーク鳥栖4」「プロロジスパーク小郡」「プロロジスパーク北九州」を運営中です。

プロロジスは、今後もお客様のニーズにお応えすべく、物流施設の開発・運営を進めてまいります。