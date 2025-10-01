メルカリ、「メルカリモバイル」契約で「メルカリ」がもっとおトクになる新特典プログラムを10月1日より開始

株式会社メルカリ

株式会社メルカリ（以下、メルカリ）は、2025年10月1日より、モバイルサービス「メルカリモバイル」契約でポイントまたはクーポンがもらえて、「メルカリ」でよく「買う人」も「売る人」も、お客さまの「メルカリ」の楽しみ方に合わせておトクになる新特典プログラムを開始したことをお知らせいたします（※1）。「メルカリ」の普段の使い方に合わせて、「メルカリ」での「買う特典」または「売る特典」いずれかをお選びいただけるようになります。



※1: App Store (iOS) または Google Play (Android) にて最新版アプリのダウンロードが必要です

「メルカリモバイル」は、「スマホ利用を柔軟でおトクに」をコンセプトに2025年3月よりサービスを開始しました。メルカリアプリから簡単に申込み・管理ができる点や、データ容量（ギガ）を売買できる独自の機能がご好評をいただいております。

このたび、10月1日より、8月に発表（※2）した新特典プログラムを開始いたします。刷新した「メルカリモバイル」の新料金プランと新特典プログラムの開始により、「メルカリモバイル」はプラン選択から端末やギガの売買、「メルカリ」利用までよりおトクで使いやすいサービスを提供いたします。

※2: メルカリ、「メルカリモバイル」で4GB月額990円～の新料金プランおよび「メルカリ」がもっとおトクになる新特典プログラムを発表（2025年8月28日公開）

https://about.mercari.com/press/news/articles/20250828_mobile/



「メルカリ」がもっとおトクになる新特典プログラム

「メルカリモバイル」を契約していると、「メルカリ」でのお買い物時のポイント還元が最大14%（上限あり）になる「買う特典」、または、「メルカリ」での出品時に使える販売手数料50%オフクーポン（上限200円/枚）が最大5枚もらえる「売る特典」、いずれかをお選びいただけるようになります（※3）。どちらの特典を選んだ場合も、もらえるポイントやクーポンによる値引きの金額上限は同じとなり、お客さまの「メルカリ」の使い方に合った特典をお選びいただけます。



※3: 一度選んだ特典は変更することができます。特典を変更された場合、特典変更の翌月より適用されます。「メルカリモバイル」を解約し、同月内に「メルカリモバイル」の再申し込みを行う場合、別特典を選択することはできません

1.「買う特典」（「メルカリ」のお買い物でポイント還元）

「買う特典」を選んだお客さまにおいては、 「メルカード」または「メルペイスマート払い」で「メルカリ」のお買い物をした場合に、お支払い金額（「メルペイスマート払い」の利用分に限る）に対して、5%または10%分のメルカリポイントが還元されます（月ごとに上限あり）（※4）。

- 「メルカード」をお持ちでないお客さま：5%- 「メルカード」をお持ちのお客さま：5%- 「メルカード ゴールド」をお持ちのお客さま：10%

※4: 還元上限はお客さまのメルカリモバイル加入プランと「メルカード」契約状況によって異なります。詳細は下記の表をご確認ください

「メルカード」または「メルカード ゴールド」利用のお客さまの「メルカリ」でのお買い物におけるポイント還元率は1%～4%（還元上限あり）（※5）であるため、今回の特典分を足した場合の最大還元率は14%となります。

※5: 「メルカード」の定常特典である1-4%還元については、「メルカード」を契約していれば別途自動で適用されます。還元率の適用条件はお客さまのご利用状況等により異なります

2.「売る特典」（「メルカリ」での出品時に使える販売手数料50%オフクーポン）

「売る特典」を選んだお客さまにおいては、「メルカリ」で使える販売手数料50%オフクーポン（1枚あたり割引上限200円、有効期間は付与された日を含む30日間）が毎月自動で付与されます。対象の取引でクーポンを使用すると、販売手数料が50%割引されます。

「メルカリモバイル」をもっと使いやすく、本人確認・支払い方法を追加

「メルカリモバイル」では9月より、SIMカード対応や、本人確認時の運転免許証のお取扱いなどを開始し、利便性を高めるアップデートを実施してきました。さらに、10月中には、お支払い方法に従来の「メルペイスマート払い」「メルカード」に加えて、「メルカード」以外の各種クレジットカードのお取扱い開始を予定しています。

■ メルカリモバイル詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/26386/table/475_1_10dbbf199fdf1f7f3c0d4472426fe1ab.jpg?v=202510020226 ]■「メルカリモバイル(https://mobile.mercari.com/)」のご利用について

「メルカリモバイル」は、お申し込みから毎月のデータ通信量（ギガ）の管理、料金のお支払いまで、すべてが「メルカリ」アプリで完結(※6)するモバイルサービスです。日本初の機能(※7)として、ギガを「メルカリ」のように1取引200円から出品・購入できます。これにより、ギガをおトクに購入したり、売って得たお金を「メルペイ」で日常の買い物に使うなど、これまで以上に柔軟でおトクな使い方が可能です。

※6: お申し込みから利用の流れはこちらをご覧ください

https://help.jp.mercari.com/guide/articles/1904/

※7: ギガの売り買い機能の詳細についてはこちらをご覧ください

https://help.jp.mercari.com/guide/categories/131/

メルカリは「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」というミッションのもと、お客さまの生活を豊かにするサービスの提供に努めます。「メルカリモバイル」は、誰でもかんたんに、そして柔軟でおトクなスマホ利用を実現することを目指します。