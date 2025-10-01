神奈川県神奈川県では、文化芸術の魅力で人を引きつけ、地域のにぎわいをつくり出す、マグネット・カルチャー（マグカル）の取組を推進しています。この取組の一環として、「かながわパフォーミングアーツアワード 2026」を開催します。開催に先立ち、出場団体の募集を 10 月１日（水曜日）から開始します。１ 「かながわパフォーミングアーツアワード 2026」とは

このアワードでは、全国からジャンルを問わず、身体性を伴う舞台芸術作品を幅広く対象として、公演を行う団体を公募します。一次選考（書類選考）により、５団体程度を選定し、選定された団体がKAAT神奈川芸術劇場において公演し、グランプリ及びMVP賞等を決定します。

２ 概要

かながわパフォーミングアーツアワード2026ファイナル

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108051/table/1266_1_36bb51febca6178b913a7aa2668b025d.jpg?v=202510020226 ]

※ 県内の高校生を対象とした「22世紀飛翔枠選抜大会」については、今年度の募集はありません。

問合せ先

神奈川県文化スポーツ観光局

文化課文化創造グループ 電話 045-285-0220

【出演団体募集チラシ】

https://prtimes.jp/a/?f=d108051-1266-d85e83ac2d24b021ce9c847273bf0181.pdf