愛媛最大級のライフスタイルイベント「GREENDAYS まつやま vol.2」松山中央公園で開催決定
観葉植物・雑貨・飲食・アウトドアが一堂に集まる愛媛最大級のライフスタイルイベント「GREEN DAYS vol.2」を、
2025年10月12日（日）に松山中央公園（屋内運動場前広場）にて開催いたします。
前回に続き、愛媛県内外から70店舗以上の出店が決定し、“グリーンを中心とした暮らしを楽しむ一日”をお届けします。
「GREEN DAYS」は、グリーンを中心としたライフスタイルを提案するイベントです。
2025年6月に開催した第1回では延べ1万人が来場し、植物・雑貨・フード・など五感で楽しむコンテンツが好評を博しました。
GREENDAYS まつやま vol.1
出店店舗数：約60店舗
開催場所：城山公園
開催日：６月１日
前回の様子
（GREENBASE ブース）
第2回となる今回は会場を松山中央公園へ移し、さらに規模を拡大して開催いたします。
■出店概要
・植物ブース：15店舗（観葉植物・生花・ドライフラワーなど）
・ハンドメイド・雑貨・体験ブース：25店舗
・飲食ブース：30店舗（キッチンカー含む）
ご家族や友人同士で楽しめる幅広いジャンルが揃い、
一日を通して充実した時間をお過ごしいただけます。
■出店店舗
【植物及び物販部門】
▪️寛庭（カンテイ）
▪️MACCA
▪️big bell plants
▪️天狗雛っこ倶楽部
▪️カオリトビカク
▪️猫日和（ネコビヨリ）
▪️HYPLANTS
▪️ショーユ×フジオカ
▪️mt.fuji
▪️BAKA PLANTS
▪️chinchilla family
▪️Jolie Nursery（ジョリー ナーセリー）
▪️越智農園
▪️池内商店
▪️ToriDoriみどり
▪️GREENBASE asoda
▪️彩音
▪️toki
▪️Bonny Garden
▪️TQ house
▪️F.D USM
▪️Lien.
▪️roiro selectshop
▪️らくだ
▪️rim
▪️poppy
▪️La Phantom
▪️kounokei
▪️空の恵み農園
▪️Miyu
▪️or smile
▪️Greenique
▪️mia.
▪️Glitter Jewel
▪️MICHIKUSA縁日
▪️wkn
▪️HASHIWATASHI
▪️PIPPI MADE
▪️ストレッチLIFE
▪️L'th
▪️Lea
▪️Manmaru
▪️輪投げやHIKARI
▪️Nishinaga Industry
▪️SHAKE THE NORM
▪️IYO×miki
▪️SAUNiiiK
▪️野球遊びコーナー
【飲食部門】
▪️Bonny&cafe&bakery
▪️HINATA
▪️神楽珈琲 内子焙煎所
▪️SAPP BURGER PIZZA SAPP
▪️けんさんとこ。
▪️COFFEE STAND Dia
▪️デアリングマン
▪️いちご日和
▪️風鮮
▪️あげんどう
▪️おにぎりcafe korokoro
▪️まるイチゴファーム
▪️KIJIUMA BAGEL
▪️チーズケーキ3℃
▪️YOLO
▪️LINA KIMPA
▪️DD4D BREWING
▪️Bagel&Cafe Norn
▪️ガジュマルPIZZA
▪️BAKE STUDIO EMBER
▪️おはぎの里
▪️自家製ジェラートVita
▪️別子飴本舗
▪️えひめ農園
▪️crelo
▪️ピザトラック喜
▪️ボンヌベレ
▪️HIDAMARI
▪️ルリイロサンド
▪️からあげ工房KUKU
▪️葵CAFE
▪️CAMPING FIELD WAEN～和縁～
■協賛企業・展示協力
本イベントは多くの企業のご協力により実現いたしました。
【GREENDAYSオフィシャルスポンサー】
▪️ネッツトヨタ愛媛株式会社様
・ご協賛及び、EV展示協力
▪️エヌ・ティ・愛媛株式会社（Volkswagen松山インター店/Audi松山インター店）
・ご協賛及び、EV展示協力
【スポンサー】
▪️株式会社アート不動産
▪️株式会社山田屋
▪️株式会社佐川印刷
▪️積水ハウス株式会社愛媛支社
▪️株式会社日本エイジェント
▪️株式会社Eleven Studio
▪️総合企画EVISU
▪️株式会社やみいち様
▪️株式会社11久万高原開発様
▪️Diamond truth様
▪️VOLTAGE様
▪️カジュアルダイニングBON
▪️Bar Lily様
▪️オトナノアソビバ様
▪️久万スキーランド
地元企業様のご支援のもと、
地域に根ざしたライフスタイルイベントとして開催いたします。
■開催概要
イベント名：GREEN DAYS vol.2
日程：2025年10月12日（日）10:00～16:00
会場：松山中央公園 屋内運動場前広場（松山市市坪西町）
入場料：無料
主催：GREEN DAYS 実行委員会（株式会社BASE GROUP）
※駐車場あり。ペットの同伴はご遠慮ください。
■見どころ
・愛媛・全国から集まる70以上の店舗による植物・雑貨・フードの出店
・アウディ・フォルクスワーゲン・トヨタによる電気自動車展示
・秋の季節を彩る屋外イベント空間
・全日本女子野球連盟とのコラボ
■公式情報
最新情報や出店者紹介は公式SNS・ウェブサイトにて随時発信いたします。
Instagram：https://www.instagram.com/greendays_matsuyama/
公式サイト：https://green-base.jp/
■お問い合わせ先
GREEN DAYS 実行委員会（株式会社BASE GROUP）
担当：奥田
E-mail：info@greenbase.jp