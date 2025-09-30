愛媛最大級のライフスタイルイベント「GREENDAYS まつやま vol.2」松山中央公園で開催決定

株式会社BASEGROUP

愛媛最大級ライフスタイルイベント「GREEN DAYS vol.2」松山中央公園で開催決定



GREENDAYS vol.2


観葉植物・雑貨・飲食・アウトドアが一堂に集まる愛媛最大級のライフスタイルイベント「GREEN DAYS vol.2」を、


2025年10月12日（日）に松山中央公園（屋内運動場前広場）にて開催いたします。


前回に続き、愛媛県内外から70店舗以上の出店が決定し、“グリーンを中心とした暮らしを楽しむ一日”をお届けします。



「GREEN DAYS」は、グリーンを中心としたライフスタイルを提案するイベントです。


2025年6月に開催した第1回では延べ1万人が来場し、植物・雑貨・フード・など五感で楽しむコンテンツが好評を博しました。




GREENDAYS まつやま vol.1



出店店舗数：約60店舗


開催場所：城山公園


開催日：６月１日






前回の様子
（GREENBASE ブース）





第2回となる今回は会場を松山中央公園へ移し、さらに規模を拡大して開催いたします。



■出店概要


・植物ブース：15店舗（観葉植物・生花・ドライフラワーなど）


・ハンドメイド・雑貨・体験ブース：25店舗


・飲食ブース：30店舗（キッチンカー含む）



ご家族や友人同士で楽しめる幅広いジャンルが揃い、
一日を通して充実した時間をお過ごしいただけます。



■出店店舗


【植物及び物販部門】


▪️寛庭（カンテイ）


▪️MACCA


▪️big bell plants


▪️天狗雛っこ倶楽部


▪️カオリトビカク


▪️猫日和（ネコビヨリ）
▪️HYPLANTS


▪️ショーユ×フジオカ


▪️mt.fuji


▪️BAKA PLANTS


▪️chinchilla family


▪️Jolie Nursery（ジョリー ナーセリー）


▪️越智農園
▪️池内商店


▪️ToriDoriみどり


▪️GREENBASE asoda
▪️彩音


▪️toki


▪️Bonny Garden


▪️TQ house


▪️F.D USM


▪️Lien.


▪️roiro selectshop


▪️らくだ


▪️rim


▪️poppy


▪️La Phantom


▪️kounokei


▪️空の恵み農園


▪️Miyu


▪️or smile


▪️Greenique
▪️mia.


▪️Glitter Jewel


▪️MICHIKUSA縁日


▪️wkn


▪️HASHIWATASHI


▪️PIPPI MADE


▪️ストレッチLIFE


▪️L'th


▪️Lea


▪️Manmaru


▪️輪投げやHIKARI


▪️Nishinaga Industry


▪️SHAKE THE NORM


▪️IYO×miki


▪️SAUNiiiK


▪️野球遊びコーナー



【飲食部門】
▪️Bonny&cafe&bakery


▪️HINATA


▪️神楽珈琲 内子焙煎所


▪️SAPP BURGER PIZZA SAPP


▪️けんさんとこ。


▪️COFFEE STAND Dia


▪️デアリングマン


▪️いちご日和


▪️風鮮


▪️あげんどう


▪️おにぎりcafe korokoro


▪️まるイチゴファーム


▪️KIJIUMA BAGEL


▪️チーズケーキ3℃


▪️YOLO


▪️LINA KIMPA


▪️DD4D BREWING


▪️Bagel&Cafe Norn


▪️ガジュマルPIZZA


▪️BAKE STUDIO EMBER


▪️おはぎの里


▪️自家製ジェラートVita


▪️別子飴本舗


▪️えひめ農園


▪️crelo


▪️ピザトラック喜


▪️ボンヌベレ


▪️HIDAMARI


▪️ルリイロサンド


▪️からあげ工房KUKU


▪️葵CAFE


▪️CAMPING FIELD WAEN～和縁～




■協賛企業・展示協力


本イベントは多くの企業のご協力により実現いたしました。



【GREENDAYSオフィシャルスポンサー】



▪️ネッツトヨタ愛媛株式会社様
・ご協賛及び、EV展示協力


▪️エヌ・ティ・愛媛株式会社（Volkswagen松山インター店/Audi松山インター店）
・ご協賛及び、EV展示協力



【スポンサー】


▪️株式会社アート不動産


▪️株式会社山田屋


▪️株式会社佐川印刷


▪️積水ハウス株式会社愛媛支社


▪️株式会社日本エイジェント


▪️株式会社Eleven Studio


▪️総合企画EVISU


▪️株式会社やみいち様


▪️株式会社11久万高原開発様


▪️Diamond truth様


▪️VOLTAGE様


▪️カジュアルダイニングBON


▪️Bar Lily様
▪️オトナノアソビバ様
▪️久万スキーランド



地元企業様のご支援のもと、


地域に根ざしたライフスタイルイベントとして開催いたします。




■開催概要


イベント名：GREEN DAYS vol.2


日程：2025年10月12日（日）10:00～16:00


会場：松山中央公園 屋内運動場前広場（松山市市坪西町）


入場料：無料


主催：GREEN DAYS 実行委員会（株式会社BASE GROUP）



※駐車場あり。ペットの同伴はご遠慮ください。



■見どころ


・愛媛・全国から集まる70以上の店舗による植物・雑貨・フードの出店


・アウディ・フォルクスワーゲン・トヨタによる電気自動車展示


・秋の季節を彩る屋外イベント空間


・全日本女子野球連盟とのコラボ



■公式情報


最新情報や出店者紹介は公式SNS・ウェブサイトにて随時発信いたします。


Instagram：https://www.instagram.com/greendays_matsuyama/



公式サイト：https://green-base.jp/



■お問い合わせ先


GREEN DAYS 実行委員会（株式会社BASE GROUP）


担当：奥田


E-mail：info@greenbase.jp