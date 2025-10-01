福祉介護の送迎を支えるシステム『らくぴた送迎』をリニューアル

ダイハツ工業株式会社

ダイハツ工業株式会社(以下、ダイハツ)は、通所介護施設向けに提供している、「福祉介護・運行管理システム『らくぴた送迎』」を2025年10月1日にリニューアルし、販売を開始しました。



『らくぴた送迎』は、社会課題である介護現場の労働生産性向上に向けて、通所介護施設の送迎業務を送迎前・送迎中・送迎後の各シーンでサポートする運行管理システムであり、2018年の発売以来、全国の通所介護施設でご利用いただいています。また、『らくぴた送迎』で培った知見を基に、複数の介護施設の送迎共同化を起点とし、送迎車両を活かして地域の高齢者の移動や暮らしを支援する「福祉介護・共同送迎サービス『ゴイッショ』」も提供しています。





近年、介護サービスの多様化に伴い、送迎業務が複雑化し、現場の送迎業務に関する負担は増加傾向にあります。今回のリニューアルでは、独自で開発した介護送迎専用のアルゴリズムを採用したことで、送迎計画の生成精度を向上させました。さらには、“複数施設間の共同送迎”や、利用者を自宅までお送りした後に施設に戻らず次のお迎えへ行く“通し送迎”といった、より複雑な送迎形態への対応を実現するとともに、これらの複雑な送迎を管理しやすくするため、ユーザーインターフェース（UI）を刷新し、一覧性・操作性を高めました。また、従来のレンタルスマートフォンに加え、お持ちのスマートフォンからも利用できるアプリを提供することで、より多くのお客様のニーズにお応えできるようになります。2025年10月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される福祉機器の総合展示会「第52回 国際福祉機器展H.C.R.2025」には、福祉車両とともに『らくぴた送迎』や『ゴイッショ』についても出展し、お客様の課題解決に向けたダイハツの取り組みを発信します。今後もダイハツは、地域社会に貢献できるサービス提供を通じて、お客様の生活を豊かにするモビリティ社会の実現を目指し、「モノづくり」と「コトづくり」の両輪で取り組んでまいります。

＜リニューアルした『らくぴた送迎』のポイント＞

1．独自の介護送迎専用アルゴリズムを採用したことで、送迎計画の生成精度を向上

送迎車両の自宅到着および施設への発着時間の指定、利用者の車いす・歩行器の有無の登録、乗車可能車両など、複数の条件を考慮し自動で最適な送迎計画を生成する専用アルゴリズムを採用。『ゴイッショ』のアルゴリズムをベースに開発を重ね、より精度が高く、また共同送迎や通し送迎等の複雑な送迎形態にも対応した送迎計画生成を実現します。あわせて、ユーザーインターフェース（UI）の刷新により、一覧性・操作性を高め送迎管理をしやすくしました。

（1）複数施設間の共同送迎への対応

複数施設が個別で行っている送迎を集約のうえ一元管理し、効率化。施設同士の連携をシステムがサポートすることで、送迎における施設職員・ドライバー・利用者の負担を軽減しながら、地域全体で効率的な送迎を実現。

（2）通し送迎への対応

利用者を自宅までお送りした後、施設に戻らず次のお迎えへ行く送迎形態にも対応。発着時間の予測・管理が可能となり、短時間型サービスなどの複雑な送迎でも、一日のスケジュールを柔軟に組み立て可能。

2．スマートフォン連携機能のアプリご提供

送迎計画の確認や送迎実績の記録ができるスマートフォン連携機能を、従来のレンタルスマートフォンに加えて、お持ちのスマートフォンにインストールいただけるアプリとして提供開始。

（Android/iOS 対応）

＜第52回 国際福祉機器展H.C.R.2025＞

会期：[リアル展]2025年10月8日(水)～10日(金) 10時～17時(10日のみ16時まで)

場所：東京ビッグサイト 西・南展示ホール(東京都江東区有明3-11-1）

URL：https://hcr.or.jp/

＜『らくぴた送迎』ホームページ＞

https://www.daihatsu.co.jp/rakupita/

＜『ゴイッショ』ホームページ＞

https://www.daihatsu.co.jp/goissho/

＜らくぴた送迎サポートデスク＞

TEL：0120-994-292／E-mail：rakupita-s@dk.daihatsu.co.jp

受付時間：月～金曜日9:00～12:00、13:00～17:00

（祝日、GW・夏季・年末年始休暇などの当社指定休日を除く）

以上