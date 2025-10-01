「第52回 国際福祉機器展H.C.R.2025」に軽福祉車両や福祉介護におけるモビリティサービスを出展
ダイハツ工業株式会社
タント ウェルカムシートリフト
タント スローパー
e-SNEAKER
ダイハツ工業株式会社（以下、ダイハツ）は、2025年10月8日（水）～10月10日（金）に東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される、アジア最大規模の福祉機器の総合展示会「第52回 国際福祉機器展 H.C.R.2025」に、軽福祉車両や歩行領域モビリティ、福祉介護におけるモビリティサービスなどを出展します。ダイハツは、「お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする」という企業理念のもと、「フレンドシップシリーズ」として、利用者の介護状況に応じた多様な福祉車両の商品ラインナップをご提供することで、多くのお客様から好評を頂き、軽福祉車両としてシェアNo.1※1を獲得しております。さらに、地域社会や高齢者に寄り添ったモビリティサービスを展開するなど、すべての人が自由に移動いただける社会を目指して様々な取り組みを行っています。
今回のH.C.R.2025では、車いす移動車や昇降シート車の福祉車両4台と、2025年8月に発売を開始した近距離移動をサポートする歩行領域モビリティ「e-SNEAKER」を出展します。
さらに、ブース内では、モビリティサービスとして、複雑化する福祉介護領域における送迎ニーズに対応すべく2025年10月にリニューアルを行った「らくぴた送迎」や、2022年より提供している福祉介護・共同送迎サービス「ゴイッショ」の展示コーナーを設け紹介します。
今後もダイハツは、福祉介護領域に貢献できる商品やサービスの提供を通じ、お客様の生活を豊かにするモビリティ社会の実現を目指して、「モノづくり」と「コトづくり」の両輪で取り組みを進めてまいります。
◆展示車両
◆モビリティサービス
※1：2024年度軽福祉車両（車いす移動車・昇降シート車・回転シート車）合計。メーカー各社公開資料よりダイハツ調べ。
