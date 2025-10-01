Mapion Biz「買えるお店マップ」、日本ペットフードの店舗検索に導入

株式会社ONE COMPATH

TOPPANグループの株式会社ONE COMPATH（ワン・コンパス 本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：早川 礼）が運営する法人向けの地図ソリューション「Mapion Biz（マピオン ビズ）」は、日本ではじめて国産のドッグフードの販売を開始した日本ペットフード株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：片山 俊次）が、店舗検索サービス「買えるお店マップ」を導入したことをお知らせします。

日本ペットフード 製品取扱店舗検索URL：https://npf.mapion.co.jp/

導入の背景

日本ペットフード株式会社は、ペットフード販売において「おいしく食べ続け、元気で長生きする」という理念を掲げ、ペットとその家族の幸せのために【食べ継がれる商品】を提供しています。また、製品はオンライン販売をはじめ全国のペットショップにて取り扱われています。

近年、ペットフードに関しても味や栄養素を気にするお客様が増え、それに伴い「どこで買えるのか」という問い合わせが増加していました。

また、オンラインでの販売も行っていますが、大切なペットに関する商品の急な買い足しや体調に合わせた調整により、リアル店舗での購入が必要になることもあります。ペットフードは日用品なので、手軽に「近くで買える」情報を得たいお客様に商品をより身近に感じていただきたいという想いから、新たな仕組みとして、本サービスを導入している他社の事例を参考に、Mapion Biz「買えるお店マップ」の導入に至りました。

店舗検索から商品取り扱い店舗のデータ整備や地図デザインのカスタマイズ、商品訴求から店舗案内までがワンストップで解決でき、日本ペットフードの商品を取り扱う全国の店舗を、お客様が簡単に検索できるようになりました。

日本ペットフード「商品取り扱い検索」概要

日本ペットフードの製品を販売する全国のドラッグストアやホームセンターの店舗を、地図上で住所・駅名・店舗名や現在地から簡単に検索できます。また、購入したい製品での絞り込み検索も可能です。

日本ペットフード株式会社 ご担当者様からのコメント

検索をすれば簡単に情報が得られる時代に近所に「欲しい商品が置いてあるか」というポイントは重要な指標になっています。商品に興味を持ち、試したいと思っていても、販売している場所がわからない場合、販促効果は激減してしまいます。

ブランドや商品を調べ、Mapion Biz「買えるお店マップ」で最後にお客様をサポートしていく。このような取り組みを今後も拡大させ、より身近なメーカーとして成長していきたいと思います。

Mapion Biz「買えるお店マップ」について

店舗情報データと商品の出荷データを組み合わせることで、商品を取り扱う最寄りの店舗を自社サイトで検索・案内ができるサービスです。2017年12月に「取扱い店舗検索サービス」として提供開始。2024年9月に「買えるお店マップ」にサービス名を変更しました。お客様相談センターの業務負荷軽減のほか、SNSや当社が運営する電子チラシサービス「Shufoo!」との連動など、プロモーションやマーケティングにも活用できます。

URL：https://www.mapion.co.jp/sales/service/asp_products/

法人向け地図ソリューション事業「Mapion Biz」について

月間1,200万人が利用する地図検索サービス「Mapion」をベースとし、法人向けに展開している地図ソリューション事業です。これまでに300社以上に導入されています。2020年11月、「Mapion Biz」としてブランド統合しました。「店舗検索サービス」「買えるお店マップ」「Googleビジネスプロフィール連携」「地図配信API・各種APIサービス」などを展開しています。

URL：https://www.mapion.co.jp/sales/

株式会社ONE COMPATHについて

所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN芝浦ビル

設立： 1997 年 1 月 20 日

資本金： 100 百万円

代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員： 134名（2025 年 4月時点）

URL： https://onecompath.com

主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、ウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」、店舗情報プラットフォーム「LocalONE（ローカルワン）」

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。