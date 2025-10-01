HISメキシコ法人、メキシコシティ観光局よりレップ事業を受託

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エスのメキシコ現地法人H.I.S. GIRAS INTERNACIONALES MEXICO S.A. de C.V.（本社：メキシコ合衆国メキシコシティ 以下、HISメキシコ法人）は、メキシコシティ観光局より、メキシコシティの日本人マーケットにおける認知度向上および観光客誘致拡大を目的としたレップ事業を受託しました。

左から、HIS 常務取締役 織田正幸、メキシコシティ観光局 CEO カルロス・マルティネス・ベラスケス氏

メキシコの首都かつ最大の都市であるメキシコシティは、歴史建造物が立ち並ぶ美しい街並みと世界遺産テオティワカン遺跡観光の拠点として多くの観光客が訪れる都市です。日本からは成田空港から直行便が就航しており、昨年は年間96,000人（出典：メキシコ観光省）の日本人がメキシコを訪れています。一方で、訪日メキシコ人数は前年比6割増となる15万1,800人（出典：日本政府観光局）と好調で、観光客の相互の受け入れバランスは現状やや偏りがある状況です。

このたび、HISメキシコ法人はメキシコシティ観光局よりレップ事業を受託し、日本在住のみならず海外に住む日本人マーケットに向けて観光プロモーション活動を展開いたします。

活動目的：メキシコシティの観光魅力の発信と旅行者の誘致

受託期間：2025年10月1日～

＜取り組み内容＞

・日本の旅行者に向けてメキシコシティの魅力を広く発信し、旅行需要の喚起と認知向上を目指す共同プロモーションを展開

・季節やイベントに合わせたキャンペーンや、日本語でのSNS・広告・旅行情報サイト、店舗プロモーションなどを通じて、旅行先としてのメキシコシティの魅力を効果的に伝えるとともに旅行商品の認知向上と販売を促進

・新規メキシコシティ旅行商品の企画、開発支援や現地研修や視察旅行を通じて、スタッフへの商品知識の教育や現地体験プログラムとの連携を行い、魅力的な旅行商品の創出をサポート

・定期的な目標達成状況の確認や改善策の共有、現地パートナーとの調整、契約サポート、イベントやセミナーへの協力などを通じ、旅行需要の喚起と地域観光の活性化に貢献

HISメキシコ法人は、2020年より伝統のマヤ刺繍の保護と、女性たちの経済的自立を支援することを目的とした「マヤ刺繍プロジェクト」を立ち上げ、地域社会との共生を進めてきました。このたびのレップ事業を担うことで、文化・食・歴史への関心が高い日本人に向け、メキシコシティの認知度を高め訪問者を増加させ、現地経済や文化継承にさらなる貢献をしていきたいと考えております。

●HISメキシコ法人 https://his-latam.com/