「Salt & Seawater Science Seminar 2025」科学でひも解く　調理における塩の通説

公益財団法人塩事業センター

公益財団法人塩事業センター 海水総合研究所（所在地：神奈川県小田原市）は、公開講演会「Salt& Seawater Science Seminar 2025」を2026年2月13日（金）に開催します。

海水総合研究所では、研究成果について広く情報発信を行うため、例年公開講演会を開催してきました。今年度は「科学でひも解く 調理における塩の通説」をテーマに開催いたします。

今回の講演会では、古くから言い伝えられてきた調理における塩の通説について、その根拠を科学的に解説するとともに、毎日の食事づくりに役立つ知見をご提供します。

過去の公開講演会の様子

■開催概要

名称：Salt ＆ Seawater Science Seminar 2025

日時：2026年2月13日（金） 13：00～16：00

会場：小田原三の丸ホール 小ホール（神奈川県小田原市本町1丁目7-50）

参加費：無料

開催概要について、詳細は添付ファイルをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d120108-19-3a507b30624bff1c9e2d21f563a87ada.pdf

以下のページの申込フォームより必要事項をご記入し、参加登録をお願いいたします。ご登録いただいたメールアドレスに参加のご案内が届きます（申込締め切り（予定） 2026年1月31日（土））。

【イベントページURL】

https://www.shiojigyo.com/institute/event/ssss/

■公益財団法人塩事業センター プロフィール

【本部】

所在地：〒140-0014 東京都品川区大井1丁目47番1号 ＮＴビル5階

電話：03-5743-7711 FAX：03-5743-7775 （URL：https://www.shiojigyo.com/）

理事長：斎藤 恭一（さいとう きょういち）

設立：平成8 (1996) 年7月1日（公益財団法人への移行：平成26(2014)年4月1日）

事業内容：◆塩に関する調査研究等事業 ／ ◆生活用塩供給等事業

【海水総合研究所】

所在地：〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂4 丁目13番20号

電話：0465-47-3161 FAX：0465-48-6242

所長：正岡 功士（まさおか こうじ）

研究内容：◆製塩技術に関する研究 ／ ◆塩と食に関する研究 ／ ◆塩の品質および分析技術に関する研究 ／ ◆塩の品質検査の受託分析業務

沿革；

昭和24（1949）年4月 大蔵省専売局 防府製塩試験場小田原分場として設置

同年6月 日本専売公社設立 小田原製塩試験場として発足

昭和60（1985）年4月 日本たばこ産業株式会社設立 小田原試験場へ名称変更

昭和63（1988）年4月 日本たばこ産業株式会社海水総合研究所に改組

平成8（1996）年7月 財団法人塩事業センター設立 海水総合研究所として発足

平成26（2014）年4月 公益財団法人塩事業センター 海水総合研究所へ名称変更