「Salt & Seawater Science Seminar 2025」科学でひも解く 調理における塩の通説
公益財団法人塩事業センター 海水総合研究所（所在地：神奈川県小田原市）は、公開講演会「Salt& Seawater Science Seminar 2025」を2026年2月13日（金）に開催します。
海水総合研究所では、研究成果について広く情報発信を行うため、例年公開講演会を開催してきました。今年度は「科学でひも解く 調理における塩の通説」をテーマに開催いたします。
今回の講演会では、古くから言い伝えられてきた調理における塩の通説について、その根拠を科学的に解説するとともに、毎日の食事づくりに役立つ知見をご提供します。
過去の公開講演会の様子
■開催概要
名称：Salt ＆ Seawater Science Seminar 2025
日時：2026年2月13日（金） 13：00～16：00
会場：小田原三の丸ホール 小ホール（神奈川県小田原市本町1丁目7-50）
参加費：無料
開催概要について、詳細は添付ファイルをご覧ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d120108-19-3a507b30624bff1c9e2d21f563a87ada.pdf
以下のページの申込フォームより必要事項をご記入し、参加登録をお願いいたします。ご登録いただいたメールアドレスに参加のご案内が届きます（申込締め切り（予定） 2026年1月31日（土））。
【イベントページURL】
https://www.shiojigyo.com/institute/event/ssss/
■公益財団法人塩事業センター プロフィール
【本部】
所在地：〒140-0014 東京都品川区大井1丁目47番1号 ＮＴビル5階
電話：03-5743-7711 FAX：03-5743-7775 （URL：https://www.shiojigyo.com/）
理事長：斎藤 恭一（さいとう きょういち）
設立：平成8 (1996) 年7月1日（公益財団法人への移行：平成26(2014)年4月1日）
事業内容：◆塩に関する調査研究等事業 ／ ◆生活用塩供給等事業
【海水総合研究所】
所在地：〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂4 丁目13番20号
電話：0465-47-3161 FAX：0465-48-6242
所長：正岡 功士（まさおか こうじ）
研究内容：◆製塩技術に関する研究 ／ ◆塩と食に関する研究 ／ ◆塩の品質および分析技術に関する研究 ／ ◆塩の品質検査の受託分析業務
沿革；
昭和24（1949）年4月 大蔵省専売局 防府製塩試験場小田原分場として設置
同年6月 日本専売公社設立 小田原製塩試験場として発足
昭和60（1985）年4月 日本たばこ産業株式会社設立 小田原試験場へ名称変更
昭和63（1988）年4月 日本たばこ産業株式会社海水総合研究所に改組
平成8（1996）年7月 財団法人塩事業センター設立 海水総合研究所として発足
平成26（2014）年4月 公益財団法人塩事業センター 海水総合研究所へ名称変更