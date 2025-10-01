「Salt & Seawater Science Seminar 2025」科学でひも解く　調理における塩の通説

公益財団法人塩事業センター　海水総合研究所（所在地：神奈川県小田原市）は、公開講演会「Salt& Seawater Science Seminar 2025」を2026年2月13日（金）に開催します。


海水総合研究所では、研究成果について広く情報発信を行うため、例年公開講演会を開催してきました。今年度は「科学でひも解く　調理における塩の通説」をテーマに開催いたします。



今回の講演会では、古くから言い伝えられてきた調理における塩の通説について、その根拠を科学的に解説するとともに、毎日の食事づくりに役立つ知見をご提供します。





■開催概要


名称：Salt ＆ Seawater Science Seminar　2025


日時：2026年2月13日（金） 13：00～16：00


会場：小田原三の丸ホール　小ホール（神奈川県小田原市本町1丁目7-50）


参加費：無料



以下のページの申込フォームより必要事項をご記入し、参加登録をお願いいたします。ご登録いただいたメールアドレスに参加のご案内が届きます（申込締め切り（予定） 2026年1月31日（土））。



【イベントページURL】


https://www.shiojigyo.com/institute/event/ssss/



■公益財団法人塩事業センター プロフィール


【本部】


所在地：〒140-0014　東京都品川区大井1丁目47番1号 ＮＴビル5階


電話：03-5743-7711　FAX：03-5743-7775　（URL：https://www.shiojigyo.com/）


理事長：斎藤　恭一（さいとう　きょういち）


設立：平成8 (1996) 年7月1日（公益財団法人への移行：平成26(2014)年4月1日）


事業内容：◆塩に関する調査研究等事業　／　◆生活用塩供給等事業



【海水総合研究所】


所在地：〒256-0816　神奈川県小田原市酒匂4 丁目13番20号


電話：0465-47-3161　FAX：0465-48-6242


所長：正岡　功士（まさおか　こうじ）


研究内容：◆製塩技術に関する研究　／　◆塩と食に関する研究　／　◆塩の品質および分析技術に関する研究　／　◆塩の品質検査の受託分析業務


沿革；


昭和24（1949）年4月　大蔵省専売局　防府製塩試験場小田原分場として設置


同年6月　日本専売公社設立　小田原製塩試験場として発足


昭和60（1985）年4月　日本たばこ産業株式会社設立　小田原試験場へ名称変更


昭和63（1988）年4月　日本たばこ産業株式会社海水総合研究所に改組


平成8（1996）年7月　財団法人塩事業センター設立　海水総合研究所として発足


平成26（2014）年4月　公益財団法人塩事業センター　海水総合研究所へ名称変更