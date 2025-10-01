【書店員はな登壇！】バナー広告とSNS戦略の最前線がわかるBLセミナー10/29＠渋谷で開催！｜株式会社サンディアス

株式会社サンディアス

BLプロモーションの最前線～ファン心理を味方につける広告戦略～



◆セミナー内容

第一部

即買い確定！バナー広告のクリック率を上げるための4つの法則

第二部

書店員はなさんご登壇！ファンに刺さるSNS戦略の秘密

なぜ同じ広告でも、「バズる広告」と「スルーされる広告」に分かれてしまうのか？ その答えはファン心理の中にあります。

本セミナーではちるちるで掲載されたバナー広告の中から特にクリック率の高かったバナー広告を徹底分析し、そこから見えてきたファン心理に寄り添った広告戦略に迫ります。さらに、バナー広告のクリック率を上げるための実践的な方法も解説します。また、SNS総フォロワー数45.8万人を誇るBLインフルエンサー・書店員はなさんをお迎えし、弊社のちるちるSNS担当者との対談を実施。ご自身の経験を踏まえながら、近年ますます重要性が高まっているSNS戦略について、具体的にお話しいただきます。

ファンがBL広告に抱いている心理を体感していただき、効果的な広告に活かしていただければ幸いです。バナー広告をお考えの方や、BL作品をもっと広めたい出版社やストア関係者の方、SNS活用に課題を感じている方にも必見の広告戦略のノウハウ・SNS担当者の実情をお届けします！ぜひご参加ください。

◆スケジュール

14:15~ 受付

14:30~ セミナー講演

・【第一部】弊社代表・井出からバナー広告について講演

・【第二部】書店員はな×ちるちるSNS担当・山口対談（約1時間）

・質疑応答

16:30 終了



◆場所

渋谷区文化総合センター大和田2階 学習室1

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町23-21

https://shibu-cul.jp/access

JR渋谷駅から徒歩5分



◆登壇者

腐女子マーケティング研究所所長 井出洋

書店員はな

ちるちるSNS担当者・山口

詳細を見る :https://seminar1029.peatix.com/view