JAL、2026年4月1日に入社する新たなトップアスリート3名が内定

日本航空株式会社

2025年10月1日

JALは、スポーツ支援を通じた社会貢献の一環として2018年よりアスリート社員（※）の採用を行っております。このたび、新たに3名のトップアスリートを2026年4月に入社するアスリート社員として採用することを決定しました。

【葛西優奈（かさい・ゆうな）選手プロフィール】

競技種目 :スキー（ノルディック複合）

出身地 :北海道

大学 :早稲田大学

主な実績 :2025年 ノルディックスキー世界選手権 優勝

2025年 ノルディック複合ワールドカップ 優勝

コメント:

来年4月より、JALアスリート社員として迎え入れていただくことになりました。大空へ羽ばたく飛行機のように世界で大きく飛躍することを目指し「世界で1番選ばれ、愛されるエアライングループ」を目指すJALの一員として挑戦していきます。日々挑戦を重ね、多くの方々に応援される選手になるため精進してまいります。

ご声援のほど、よろしくお願いいたします。

【葛西春香（かさい・はるか）選手プロフィール】

競技種目 :スキー（ノルディック複合）

出身地 :北海道

大学 :早稲田大学

主な実績 :2025年 ノルディックスキー世界選手権 3位

2025年 ノルディック複合ワールドカップ 3位

コメント：

2026年4月より、アスリート社員としてJALの一員に迎え入れていただくことになりました。JALが目指す「世界で一番選ばれ、愛されるエアライングループ」とともに、私自身も人々に愛され、ノルディックコンバインド競技を通じて飛行機のように高く遠くに飛び、世界を駆け回り挑戦する姿をお届けできるよう日々精進してまいります。

ご声援のほど、よろしくお願いいたします。

【吉川崚（よしかわ・りょう）選手プロフィール】

競技種目 :陸上競技（短距離走）

出身地 :千葉県

大学 :筑波大学大学院

主な実績 :2025年 世界室内陸上競技選手権 出場

2025年 セイコーゴールデングランプリ 7位

コメント：

2026年度よりアスリート社員としてJALに加わる機会をいただき、大変光栄に思います。幼い頃から憧れていたJALで働けることを、心より嬉しく感じています。競技生活の中で苦しい時も、空を翔けるJALの飛行機を見て勇気をもらい、前へ進む力に変えてきました。今度は私自身がそのような存在となれるよう、挑戦を続け

てまいります。まだまだ精進すべき身ではありますが、競技力の向上に努めるとともに、人としても高みを目指していきます。

ご声援のほど、よろしくお願いいたします。

葛西優奈選手・春香選手は姉妹で2025年の世界選手権やワールドカップにて表彰台に登る実力者であり、日本代表選手として国際舞台で活躍しています。吉川崚選手は400m競技において自己ベスト45秒88を保持し、2025年の世界室内陸上競技選手権に出場するなど、将来が大いに期待されるアスリートです。

3選手は引き続き競技活動に励むとともに、JALの一社員として全国各地でのスポーツ教室やイベントを通じた次世代の育成や地域活性化に貢献してまいります。また、アスリートとしての経験を生かし、JALの商品・サービスの向上にも取り組みます。

JALは今後もアスリート社員を支援し、一人ひとりが新たな価値を創出する挑戦を支援し続けることで、持続的な社会の進歩・発展に貢献してまいります。

※これまでのアスリート社員についてはWEBページ(https://www.jal.com/ja/sports/athlete-employee/)をご覧ください。

以上