¡Ú»°ÍÎ¹©¶È¡Û¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡Ö2025-26ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡×¤Î¥µ¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
»°ÍÎ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³´ß ÌÐ¡¢°Ê²¼»°ÍÎ¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍSV ¥êー¥°¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡ã¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡ä¡§Âç²ÏÀµÌÀ¡Ë¤È¡Ö2025-26ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡×¤Î¥µ¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ËÂ³¤±þ±ç¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
▶ ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.svleague.jp/
»°ÍÎ¹©¶È¤Ï¡Ö²÷Å¬¶õ´Ö¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡×¡Ö´Ä¶¡¦¾Ê¥¨¥Í¡×¡ÖÂÑ¿Ì¡¦ËÉºÒ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ¤òµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Ë¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¦»Ü¹©¤Þ¤Ç¤ò¼ê¤¬¤±¡¢·úÊª¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·úºà¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤ËÂ¿¤¯¤Î»ö¶È½ê¤òÍ¤·¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Å¸³«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÎ°é´Û¤Î¾²¤Î¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ëÂÎ°é´ÛÅù¤Ë°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¾²ºà¤òÄó¶¡¤·¡¢»ÜÀß¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Î·ò¹¯¤äÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤È¤Î¸òÎ®¡¦¶¦À¸¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°ÍÎ¹©¶È¤Ï¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿ SV.LEAGUE ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥êー¥°¤Î¼Â¸½¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥×¥ìー´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢2024-25¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡ÖÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡×¥µ¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿²ñ¼Ò¤¬ÂçÆ±À¸Ì¿ SV.LEAGUE¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò°÷¤¬¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÅÁÃ£¤ä´ÑÀïÅù¤Î±þ±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÒÆâ¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¿Íµ¤¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥³ー¥È¾²ºà¡×¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬¾ï¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾²¤òºÇ½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¡¢Áª¼ê¤Î³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¬ºÇ¹â¿å½à¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤ÆÈ¯´ø¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à27»î¹ç¤ÇÅö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¥·ー¥È¥Õ¥í¥¢¡ÖSanyoSPORTS¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025-26¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¡ÖSanyoSPORTS¡×¤ÎºÎÍÑ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¥·ー¥º¥óºÇ½é¤Ç¤Ï10·î11Æü¤ÎÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°ÍÎ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.sanyo-industries.co.jp
¡ÖSanyoSPORTS¡×¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡§
¡¡¡¡https://www.sanyo-industries.co.jp/products/floorsystem/sanyo_sports.html