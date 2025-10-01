【ルイ・ヴィトン】2026春夏ウィメンズ・コレクションを発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、9月30日(火) PM7:00(日本時間)、ウィメンズ アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールによる2026春夏ウィメンズ・コレクションのファッションショーを開催しました。

インティマシー(親密さ)を“アール・ドゥ・ヴィーヴル”として讃えて



ルイ・ヴィトン 2026春夏ウィメンズ・コレクションは、かつてフランス王妃アンヌ・ドートリッシュの夏の住居であったルーヴル美術館で発表されました。”アール・ドゥ・ヴィーヴル(暮らしの美学)”をテーマに、インティマシー(親密さ)とプライベートな領域における限りない自由を讃えるコレクションです。

ファッションの自由、そしてある種のスタイルの解放を表現するラインナップ。それは、通常「インドア」向けのワードローブに求められる原則や機能性を覆す、独創性を感じさせます。

自身のアパルトマンを巡る旅は、ジャンルの原型を探求するものであり、その中で服は秘密を語り、視点を啓示し、そして個性を宣言するものです。それは、どこへ旅しても自分のあり方を守り続けるという基本的な信念に導かれた、数あるメゾンの旅のひとつです。

インティマシーを尊重すること。それは内面的な礼儀作法を”アール・ドゥ・ヴィーヴル”として実践することであり、自らのために服を纏い、本来の個性を表現するという究極のラグジュアリーです。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

2026春夏ウィメンズ・コレクションは、下記公式ホームページよりお楽しみいただけます。

https://jp.louisvuitton.com/jpn-jp/homepage

