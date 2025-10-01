³ô¼°²ñ¼Ò¸ß¶½¡¢±Ñ¹ñÈ¯¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAdmiral¡×¤È¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¸ß¶½¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹Ã«¿¿¼ù¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñÈ¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAdmiral¡Ê¥¢¥É¥ß¥é¥ë¡Ë¡×¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Admiral¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Admiral¤Î»ý¤Ä±Ñ¹ñÍ³Íè¤Î¥¹¥Ýー¥ÄDNA¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚAdmiral/¥¢¥É¥ß¥é¥ë¡Û
1914Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ³¤·³¸þ¤±À©Éþ¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£
Îò»Ë¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢±Ñ¹ñ³¤·³ÄóÆÄ¤ÎÂµ¾Ï¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥í¥´¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ê¤ÉÌ¾Ìç¥Áー¥à¤Î¸ø¼°¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÀ¤³¦40¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó¤òÅ¸³«¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¸ß¶½
1953Ç¯¤ËÀ¸ÃÏ¾¦¤È¤·¤ÆÁÏ¶È°ÊÍè70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿³Î¤«¤Ê¼ÂÀÓ¤È½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖOEM¡¦ODM»ö¶È¡×¤Ë¤Æ¤ªµÒÍÍ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¡×¤Ç¤Ï¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ä¾®ÇäÅ¹¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
