10月4日は「お取り寄せの日」！おとりよせネット、殿堂入りグルメが当たるキャンペーンを開催

アイランド株式会社

アイランド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：粟飯原理咲）が運営する、日本最大級のお取り寄せ情報サイト「おとりよせネット」（ https://www.otoriyose.net/ ）は、10月4日の「お取り寄せの日」を記念したキャンペーンを実施いたします。

「お取り寄せの日」は、“おと（10）・り・よ（4）・せ”にちなんで当社が制定した記念日です。全国のお取り寄せ品をより多くの方に知っていただきたいとの思いから、今回は公式Instagramのフォローや、公式LINEのお友だち登録を対象にしたキャンペーンを展開します。



「おとりよせネット」では、10月4日から年末にかけての期間を「お取り寄せのハイシーズン」と位置づけています。グルメの秋にはじまり、お歳暮・クリスマスといった冬のイベント、さらにお正月準備のおせちまで、このシーズンにあわせ、多くの方にお取り寄せグルメの魅力や楽しさを知っていただける企画を実施してまいります。

「お取り寄せの日（10月4日）」キャンペーン概要

公式Instagramフォロー＆LINEお友だち登録でプレゼントが当たるキャンペーン

対象期間中に「おとりよせネット」の公式Instagramをフォロー、または公式LINEアカウントをお友だち登録していただいた方の中から抽選で2名様に、主催する大型企画「ベストお取り寄せ大賞」殿堂入りの人気商品をプレゼントいたします。



おとりよせネットの公式Instagramや公式LINEでは、編集部が厳選した最新トレンドのお取り寄せ情報やシーズンに合わせたおすすめ商品やお得な情報、約5,800点の掲載商品の中から「ご褒美グルメ」や「贈り物に最適な逸品」を日常的に発信しています。フォロー・登録しておくだけで、お取り寄せをもっと賢く・楽しく活用していただけます。

＜実施期間＞

2025年10月1日（水）正午～2025年10月15日（水）正午

＜キャンペーンページ＞

https://marche.otoriyose.net/article/57833

＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/otoriyose_net/

＜公式LINE＞

ID：@glz2309i

10月4日「お取り寄せの日」について

お取り寄せ市場のさらなる活性化に貢献すること、お取り寄せのたのしさ、うれしさ、わくわくがもっと広がるようにとの願いを込め、「10月4日」を「お取り寄せの日」として、一般社団法人 日本記念日協会に2016年登録いたしました。これは、10月はおいしいものがあふれる季節で、4日は食(4)に通じることから、「おと(10)・り・よ(4)・せ」の語呂合わせで決定したものです。

全国にはまだ知られていないお取り寄せの名品が数多くあります。おとりよせネットはそのようなショップとユーザーとをつなぐ架け橋となることを目指しています。



おとりよせネット

「お取り寄せの美味しい逸品」を紹介する日本最大級のお取り寄せ情報サイト。ユーザーの口コミがジャンル・シチュエーションごとに検索出来るほか、料理研究家やフードライターなど「お取り寄せの達人」の推薦コーナー、季節イベントに連動した特集コーナーなどを展開。2003年11月20日開設。

・URL

https://www.otoriyose.net/

・おいしいマルシェ

https://marche.otoriyose.net/

・公式YouTubeチャンネル「至福のお取り寄せチャンネル」

https://www.youtube.com/channel/UC6oW0o9SVN6YMTL2xKCxdTA

・公式X

https://twitter.com/otoriyosenet

・公式Instagram

https://www.instagram.com/otoriyose_net/



■おとりよせネットへの商品掲載について

オンラインショップにて食品を販売されている店舗の方で、おとりよせネットへの掲載を希望される方は、以下のページをご覧ください。掲載は無料、お取り寄せモニター審査員が実食審査をいたします。

https://www.otoriyose.net/shop/

アイランド株式会社

「フーディストサービス（フーディストノート）」「おとりよせネット」「朝時間.jp」などのサービスをはじめ、イベントスペース「外苑前アイランドスタジオ」を運営しています。これまでありそうでなかった「こんなサービスがあったら、自分たちもみんなも嬉しい」サービスを考え、日々の生活が豊かになるサービスの提供を目指しています。



＜会社概要＞

商号 ： アイランド株式会社

代表者 ： 代表取締役 粟飯原 理咲

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-1-25 神宮前IKビル2F

資本金 ： 1,600万円

事業内容：

・「おとりよせネット」「フーディストサービス」「朝時間.jp」など、ライフスタイルメディアの運営事業

・料理インフルエンサープロモーション／料理インフルエンサーマーケティング事業

・食品ECサイト(オンラインショップ)の集客・販促支援、食を軸にした地域創生支援事業

URL ：https://www.ai-land.co.jp/