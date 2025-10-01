【日テレ・東京ヴェルディベレーザ】株式会社クリエイトとの新規コーポレートパートナー契約締結のお知らせ

東京ヴェルディ株式会社

■代表取締役社長 井崎貴之 様 コメント

「この度、私たちは日テレ・東京ヴェルディベレーザのスポンサーを務めることとなりました。

サッカーのピッチで全力を尽くし、夢に向かって挑み続ける選手たちの姿は、人生の次のステージへ踏み出そうとする女性たちに大きな勇気を与えてくれます。

私たちは、女性がどんな状況であっても社会で輝けるように、その一歩を力強く後押しする存在であり続けます。スポーツも仕事も、自分らしく挑戦できる社会の実現へ――日テレ・東京ヴェルディベレーザとともに歩んでいきます。」

■会社概要

会社名：株式会社クリエイト

代表者：代表取締役社長 井崎貴之

本社所在地：〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-13 クリエイト本社ビル

設立年月：1968年7月10日

資本金：5,000万円

事業内容：求人情報サービス提供事業、社員教育事業、営業広告・OOH メディア事業、インターネットメディア事業、有料職業紹介事業、労働者派遣事業

URL：https://www.create-group.co.jp/



■掲出ロゴ