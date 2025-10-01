【日テレ・東京ヴェルディベレーザ】株式会社クリエイトとの新規コーポレートパートナー契約締結のお知らせ

東京ヴェルディ株式会社


■代表取締役社長　井崎貴之 様 コメント


「この度、私たちは日テレ・東京ヴェルディベレーザのスポンサーを務めることとなりました。


サッカーのピッチで全力を尽くし、夢に向かって挑み続ける選手たちの姿は、人生の次のステージへ踏み出そうとする女性たちに大きな勇気を与えてくれます。


私たちは、女性がどんな状況であっても社会で輝けるように、その一歩を力強く後押しする存在であり続けます。スポーツも仕事も、自分らしく挑戦できる社会の実現へ――日テレ・東京ヴェルディベレーザとともに歩んでいきます。」



■会社概要


会社名：株式会社クリエイト


代表者：代表取締役社長　井崎貴之


本社所在地：〒101-0048　東京都千代田区神田司町2-2-13　クリエイト本社ビル


設立年月：1968年7月10日


資本金：5,000万円


事業内容：求人情報サービス提供事業、社員教育事業、営業広告・OOH メディア事業、インターネットメディア事業、有料職業紹介事業、労働者派遣事業


URL：https://www.create-group.co.jp/



