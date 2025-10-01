【日テレ・東京ヴェルディベレーザ】株式会社エールとの新規コーポレートパートナー契約締結のお知らせ

東京ヴェルディ株式会社


■代表取締役社長　矢島英一 様 コメント


「当社は2023年より東京ヴェルディのコーポレートパートナーを務めさせていただいておりますが、この度新たに日テレ・東京ヴェルディベレーザとのコーポレートパートナー契約を締結させていただいたことに大変光栄に思います。


『関わる全ての人にエールを送る』という理念の基、日テレ・東京ヴェルディベレーザの選手・スタッフの方々がより輝き・活躍できる環境作りに微力ながら貢献させていただければと思います。」



■会社概要


会社名：株式会社エール


代表者：代表取締役　矢島 英一


本社所在地：〒105-0014 東京都港区芝3-43-15 芝信三田ビル7階


設立：平成26年6月


資本金：1,000万円


事業内容：施工管理や図面作成など建築エンジニアに特化した労働者派遣事業。


従業員を応援することによりサービスの向上・社会貢献へ繋げる「エールスタイル」で未来の建築業界を担う人材を輩出します。


URL：https://www.yell-inc.com/



■掲出ロゴ