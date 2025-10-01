【Happy Socks】パンプキンやお菓子のモチーフがカワイイ！ハロウィン柄のソックス6柄発売中！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之、以下SLH）が展開するHappy Socks（ハッピーソックス）は、パンプキンやお菓子のモチーフを使用したハロウィン柄のソックス6柄を9月15日（月）より発売いたしました。

Happy Socksルミネエスト新宿店とHappy Socks日本公式オンラインストア(https://happysocks.jp/(https://happysocks.jp/?srsltid=AfmBOoqRz3BNh2-WfANHaEdipGiV-SXnk-gi4lCSLHHn2OmWmtVfQbv4))よりお求めいただけます。

パンプキンやおばけ、クモの巣、グミなどのハロウィンらしいモチーフをあしらったソックスをご用意しました。ハロウィンカラーのオレンジやグリーンを基調とした、遊び心あふれるデザインが勢ぞろい。派手になりすぎず、普段のコーディネートにも馴染むアイテムばかりなので、職場や学校などでもこっそりハロウィンの気分を楽しめます。

仮装にプラスするのはもちろん、普段着のワンポイントとして取り入れるだけでもOK。

ちょっぴり不気味でユニークなデザインで、足元からハロウィン気分を盛り上げましょう！

アイテム詳細

・クルー丈 ソックス (パンプキン) グリーン/ブラック 1,760円(税込)

ハロウィンといえばのパンプキンのアートが全面に施された一足。

グリーンやオレンジを使用した配色がコーディネートのアクセントになります！

遊び心をプラスして、ちょっぴり不気味な雰囲気を楽しんで。

・クルー丈 ソックス (スパイダー) ライトグリーン/ブラック 1,760円(税込)

不気味ながらもどこか愛らしいクモが特徴的なデザインです。ブラックとネオンイエローの2色展開で、ブラックには鮮やかなネオンイエローのクモ、ネオンイエローにはクールなブラックのクモがそれぞれプリントされています。ちらりと見せるだけで足元に遊び心をプラスできます。

・クルー丈 ソックス (キャンディー) ブラック/オレンジ 1,760円(税込)

カラフルでポップなグミが散りばめられた、遊び心あふれるデザインです。ブラックとオレンジの2色があり、どちらもビビッドなグミのイラストが目を引きます。足元を楽しく彩り、コーディネートのアクセントになること間違いなしです。

【店舗情報】

Happy Socks ルミネエスト新宿店

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 B2

営業時間：11:00 - 21:00

■Happy Socks (ハッピーソックス)

Happy Socksは、2008年にスウェーデン・ストックホルムで誕生した、カラフルでポップなデザインが特徴的なレッグウェアブランド。

「Happyが走り出す、HAPPY SOCKS」をコンセプトに、多くの彩り、創造性、楽しさを通じて自己表現する喜びを刺激し、世界中の人々に幸せをもたらすブランドです。

現在、LAやパリをはじめ世界40か国以上で販売されており、1万店舗近いブティックで取り扱われています。

■株式会社スタイリングライフ・ホールディングス会社概要

会社名：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

代表者：代表取締役社長 北村博之

所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1

Webサイト：https://www.stylinglife.co.jp/