【Happy Socks】パンプキンやお菓子のモチーフがカワイイ！ハロウィン柄のソックス6柄発売中！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之、以下SLH）が展開するHappy Socks（ハッピーソックス）は、パンプキンやお菓子のモチーフを使用したハロウィン柄のソックス6柄を9月15日（月）より発売いたしました。


Happy Socksルミネエスト新宿店とHappy Socks日本公式オンラインストア(https://happysocks.jp/(https://happysocks.jp/?srsltid=AfmBOoqRz3BNh2-WfANHaEdipGiV-SXnk-gi4lCSLHHn2OmWmtVfQbv4))よりお求めいただけます。




パンプキンやおばけ、クモの巣、グミなどのハロウィンらしいモチーフをあしらったソックスをご用意しました。ハロウィンカラーのオレンジやグリーンを基調とした、遊び心あふれるデザインが勢ぞろい。派手になりすぎず、普段のコーディネートにも馴染むアイテムばかりなので、職場や学校などでもこっそりハロウィンの気分を楽しめます。


仮装にプラスするのはもちろん、普段着のワンポイントとして取り入れるだけでもOK。


ちょっぴり不気味でユニークなデザインで、足元からハロウィン気分を盛り上げましょう！


アイテム詳細

・クルー丈 ソックス (パンプキン) グリーン/ブラック 1,760円(税込)


ハロウィンといえばのパンプキンのアートが全面に施された一足。


グリーンやオレンジを使用した配色がコーディネートのアクセントになります！


遊び心をプラスして、ちょっぴり不気味な雰囲気を楽しんで。





・クルー丈 ソックス (スパイダー) ライトグリーン/ブラック 1,760円(税込)


不気味ながらもどこか愛らしいクモが特徴的なデザインです。ブラックとネオンイエローの2色展開で、ブラックには鮮やかなネオンイエローのクモ、ネオンイエローにはクールなブラックのクモがそれぞれプリントされています。ちらりと見せるだけで足元に遊び心をプラスできます。






・クルー丈 ソックス (キャンディー) ブラック/オレンジ 1,760円(税込)


カラフルでポップなグミが散りばめられた、遊び心あふれるデザインです。ブラックとオレンジの2色があり、どちらもビビッドなグミのイラストが目を引きます。足元を楽しく彩り、コーディネートのアクセントになること間違いなしです。





【店舗情報】


Happy Socks ルミネエスト新宿店


所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 B2


営業時間：11:00 - 21:00



■Happy Socks (ハッピーソックス)


Happy Socksは、2008年にスウェーデン・ストックホルムで誕生した、カラフルでポップなデザインが特徴的なレッグウェアブランド。


「Happyが走り出す、HAPPY SOCKS」をコンセプトに、多くの彩り、創造性、楽しさを通じて自己表現する喜びを刺激し、世界中の人々に幸せをもたらすブランドです。


現在、LAやパリをはじめ世界40か国以上で販売されており、1万店舗近いブティックで取り扱われています。



【Happy Socks公式オンラインストア】


https://happysocks.jp/



【Happy Socks公式SNS】


Instagram：https://www.instagram.com/happysocksjapan/


X：https://x.com/happysocks_jp


TikTok：https://www.tiktok.com/@happysocks.jp


公式LINE：https://lin.ee/xGTY8lD


＜本件に関するお問い合わせ先＞


株式会社スタイリングライフ・ホールディングス


Happy Socks PR担当：伊藤


E-mail：happysocks.pr@hq.stylinglife.co.jp



■株式会社スタイリングライフ・ホールディングス会社概要


会社名：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス


代表者：代表取締役社長　北村博之


所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1


Webサイト：https://www.stylinglife.co.jp/