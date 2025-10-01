¡ú¡ÚÂç´ÝÇßÅÄÅ¹¡ÛÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÈþ½ÑÉÊ¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¡ª40ÅÀ°Ê¾åÅ¸¼¨ÈÎÇä¡ª¡ÖÉâÀ¤³¨ÈÇ²èÅ¸¡×³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÈþ½ÑÉÊ¡ÖÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡ªÇã¤¨¤ë¡ªÅ¸¼¨ÈÎÇä¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç´ÝÇßÅÄÅ¹3³¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢Âçºå¤òË¬¤ì¤ë¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë»°ÂçÈþ½ÑÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¡×40ÅÀ°Ê¾å¤ò½¸·ë¤·¡¢Å¸¼¨ÈÎÇä¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Âçºå¤ä´ØÀ¾¤Ï¤¸¤á¡¢Âç´Ý¤ÎÈ¯¾Í¤È¤Ê¤ë¡ÖÂç´Ý²°¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ä¡¢É÷·Ê¡¦Åì³¤Æ»¡¦¿ÍÊª¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÉý¹¤¯Â·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿ÞÊÁ¡¢ÂçÃÀ¤Ê¹½¿Þ¡¢±Æ¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤ÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤ä¹ÈÍÕ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢¹ñ·ÄÀá¤ÎµÙ²Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬´ØÀ¾¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÎã¡Ë
ÉâÀ¤³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Âç´Ý
Ä®¿ÍÊ¸²½¤¬²Ö³«¤¤¤¿¹¾¸ÍÃæ´ü¡¢ÉâÀ¤³¨¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¿§ºÌ¡¢»Â¿·¤Ê³¨ÊÁ¤Ç½îÌ±¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Âç´Ý¤â¡¢²ÎÀî¹½Å¡¢²ÎÀî¹ñÄç¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âÉÁ¤«¤ì¡¢Âç¤¤ÊÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÅ¹Æ¬¤äÆ»¤òÊâ¤¯¿Í¡¹¤ÎÉ÷Â¯¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÎÀî¹½Å¡ÖÌ¾½ê¹¾¸ÍÉ´·Ê ÂçÅÁÇÏÄ®¤³¤Õ¤¯Å¹¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1858¡Ê°ÂÀ¯5¡ËÇ¯ 36.2x24.5cm¡¡ÀÇ¹þ1,320,000±ß
ÆóÂå¹½Å¡Ö¹¾¸ÍÌ¾¾¡Ô¦Ðò ÂçÌçÄÌ¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1862¡ÊÊ¸µ×2¡ËÇ¯ 36.2x24.2cm¡¡ÀÇ¹þ495,000±ß
Ãæ°æË§Âí¡ÖÃæÈ½ Ï²²ÖÉ´·Ê ¾¾²°¸âÉþÅ¹¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1861～64(Ê¸µ×Ç¯´Ö¡ËÇ¯º¢24.0x18.0cm¡¡ÀÇ¹þ220,000±ß
⋄ÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¤È¤Ï
ÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë»°ÂçÈþ½ÑÉÊ¡Ê¼¬³¨¡¦°ËËüÎ¤¡¦ÉâÀ¤³¨¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¹¾¸Í»þÂå¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿ÌÚÈÇ²è¤Ç¤¹¡£
½é´ü¤ÎÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¤ÏÃ±¿§ºþ¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀÏÂÇ¯´Ö¡Ê1765Ç¯º¢¡Ë¤ËÂ¿¿§ºþ¤ê¤¬¹Í°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¿§ºþ¤êÈÇ²è¤ò¶Ó³¨¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉâÀ¤¡×¤È¤Ï¡¢¸½ÂåÉ÷¡¢ÅöÀ¤É÷¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÈþ¿Í¡¦Ìò¼Ô¡¦É÷·Ê¤Ê¤É¡Ë¤¬Âêºà¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
⋄ÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¤ÎÆÃÄ§
¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¿ÞÊÁ¤ÈÂçÃÀ¤Ê¹½¿Þ¡¢±Æ¤ÎÉ½¸½¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬É½¸½¾å¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÌÚÈÇ²è¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºîÉÊ¿ô¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
⋄ÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¤ÎÀ©ºîÊýË¡
ÈÇ¸µ¡¦³¨»Õ¡¦Ä¦»Õ¡¦À¢»Õ¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¡¢½é¤á¤ÆºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¿§ºþ¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¿§¤¬¤º¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»æ¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤¹¡Ö¸«Åö¡×¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¸«Åö°ã¤¤¡×¡Ö¸«Åö¤Ï¤º¤ì¡×¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÎÀî¹½Å Åì³¤Æ»¸Þ½½»°¿Þ²ñ¡¡¶½ÄÅ¡¡Çñ²ÈµÙÂ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1847～52¡Ê¹°²½£´～£µ¡ËÇ¯º¢ 37.£±¡ß25.1£ã£í¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ660,000±ß
²ÎÀî¹½Å¡¡Ï²Â®Ì¾½ê¿Þ²ñ¡¡¿·Ä®¡¡¶å¤±¤óÃú¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1834～36¡ÊÅ·ÊÝ5～£·¡ËÇ¯º¢ ¡¡25.3£³£·.£´cm¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,320,000±ß
Ä¹Ã«Àî¾®¿®¡¡»°ËçÂ³¡¡ÂçºåÉÜ¿·ÃÛÂ¤¡¡¿´ºØ¶¶¿¿¼ÌÇ·¿Þ¡¡À¾ÍÎÀ½Å´¶¶¡¡¡¡1837¡ÊÌÀ¼££¶¡ËÇ¯º¢¡¡¡÷37.5¡ß25.£³cm¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ1,100,000±ß
Ë¸¶¹ñ¼þ¡¡»°ËçÂ³¡¡»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¡Á¾²æ¤Î¸ÞÏº¡¡ÃæÂ¼¼Ç´å¡¡Ä«ÈæÆà»°Ïº¡¡¡¡1884¡ÊÌÀ¼£17¡ËÇ¯¡¡¡÷36.8¡ß24.9cm¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÇ¹þ495,000±ß
10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡¢3³¬¤ÎÆþ¤ê¸ýÁ°¤Ë¤Æ¡¢¹ðÃÎ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
Âç´ÝÇßÅÄÅ¹3³¬Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Æ¡ÖÉâÀ¤³¨ÈÇ²èÅ¸¡×¤ò¹ðÃÎ¥¹¥¿ー¥È¡£¡ÊÅ¹ÆâÂ¦¡Ë
Âç´ÝÇßÅÄÅ¹3³¬Æþ¤ê¸ý¤Ë¤Æ¡ÖÉâÀ¤³¨ÈÇ²èÅ¸¡×¤ò¹ðÃÎ¥¹¥¿ー¥È¡£¡ÊÅ¹³°¤«¤é¤Î»£±Æ¡Ë
¡ã³µÍ×¡ä
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÉâÀ¤³¨ÈÎÇäÅ¸
¢£´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î£¸Æü¡Ê¿å¡Ë～14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡
¢£¾ì½ê¡§Âç´ÝÇßÅÄÅ¹3³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢£ÆâÍÆ¡§ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë»°ÂçÈþ½ÑÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¡×40ÅÀ°Ê¾å¤ò½¸·ë¤·¡¢Å¸¼¨ÈÎÇä¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¡ÖÉâÀ¤³¨ÈÇ²è¡×¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨ÈÎÇä²ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª