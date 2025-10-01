鈴村健一＆吉野裕行が “先生”に！？特撮愛にモバイルオーダー愛！？…鈴村＆吉野の“推し愛”炸裂トークで大盛り上がり！「ABEMAアニメ祭 2025」／『鈴村健一のラジベース』公開生放送

株式会社AbemaTV

「ABEMAアニメ祭」は、「ABEMA」のアニメチャンネルが贈る最大級のアニメの祭典です。"アニメの好きが、てんこ盛り。"をコンセプトに、豪華声優陣が登壇する人気アニメ作品や人気番組のトークイベントをはじめ、シネマ上映や、グッズ・フード販売、さらにキャラクターグリーティングまで、スペシャルなイベントを続々と実施。9月20日（土）より開催され、4日間の来場者数は6万人を超えるなど、大盛況を収めています。

9月28日（日）に開催された『鈴村健一のラジベース』公開生放送には、パーソナリティの鈴村健一に加え、ゲストとして吉野裕行が登場し、“ラジオの基本に立ち返る”という番組テーマそのままに、公開イベントでありながらもリスナーとの距離を意識した「ラジオらしさ」を丁寧に貫いた60分をお届け。ゲストが好きなものを語る本番組恒例の“講義”企画「好き! すき!! ゲスト先生！公開講座」が、リスナーからのお便りや電話を交えつつ実施され、会場と配信で多くのファンが番組を楽しみました。

◼︎“スズ先生”＆“吉野先生”の公開講座に会場中が大興奮！

鈴村の「真昼間にやってはいけない番組だけど、今日はやります」という宣言ともにスタートした本イベント。その後、ゲスト・吉野裕行が登場すると、さっそくつい最近も会ったばかりという2人の“久々？の再会”トークや、昨年の『ラジベースDUO』での共演の話題に。事前に寄せられたメール紹介も交えつつ、冒頭は温かなやりとりで幕を開けました。

そんな本イベントでは、ラジベース恒例のゲストが好きなものを語る“講義”企画「好き! すき!! ゲスト先生！公開講座」を実施。まずは吉野が“先生”となり、自身のこだわりや愛してやまないテーマについて熱く語ります。かつて名作RPG『Wizardry Variants Daphne』に関する講義行った吉野が今回掲げたテーマは「モバイルオーダー」。“生徒”（リスナー）から寄せられたモバイルオーダーについての悩みや疑問をもとにその便利さについて講義を展開していく吉野。

「コーヒーが苦手です」と断言するものの、モバイルオーダーの気軽さを説く吉野の講義は熱を帯び、次第に知られざるスターバックス愛が明らかに。店舗ごとのスタンプを集めるために、すでに約300店舗を訪れたと語ります。

その後も、「モバイルオーダー時のニックネーム」や「モバイルオーダーで失敗しないコツについて」などを徹底解説した吉野。その想いの深さに、「モバイルオーダーの達人だね」と思わず漏らした鈴村はもちろん、会場やリスナーも引き込まれていきました。

ほかにも、「リスナー3分授業！」と題し、電話で繋がったリスナーが好きなものについて3分間語るスペシャル企画も展開。江戸川乱歩やけん玉についての“先生役”となったリスナーにツッコミを入れたり、感心したりしながらリアルな“推し活”トークに聞き入る2人。リスナーたちの“声”がリアルタイムで直接届く、公開生放送ならではの貴重な時間が繰り広げられました。

また今度は鈴村が“スズ先生”として実施する「好き! すき!! スズ先生！公開講座」。「東映以外特撮」という渋いテーマで、自身の好きな特撮カテゴリーについて、“生徒”（リスナー）から寄せられた質問に回答していきました。「ウルトラマンのモチーフ」や「“アイスラッガー”の秘密について」など、 “東映以外”の作品や制作の背景から次々と解き明かしていく鈴村に、吉野も聞き手として興味津々な様子で、語り手としての鈴村の真骨頂を感じられる講座となりました。

そうしてイベントはあっという間に終わりの時間に。鈴村が「エキサイティングホビー声優 鈴村健一と！」と語り始めると、吉野も「7人の男のうちの1人の声優 吉野裕行でした！」と明るく挨拶。最後は2人の「バイビー！」という掛け声に会場からも笑顔と拍手が重なり、ラジオらしさとイベント感が両立したラジベース流の“特別授業”は幕を下ろしました。

なお、本イベントは「ABEMA PPV」にて10月28日（火）23時59分まで見逃し配信中。PPVでは、アフタートークや、ファンからのリクエストチャレンジ、さらに“補習授業”も限定配信！スズ先生、吉野先生による熱のこもった“公開講座”をぜひお楽しみください。

◼︎『鈴村健一のラジベース』公開生放送は10月28日（火）23時59分まで見逃し配信中！

(C)Nippon Cultural Broadcasting Inc.All rights reserved

開催日時：2025年9月28日（日）開演15時00分

会場：AbemaTowers（東京都渋谷区）

出演：鈴村健一、吉野裕行（ゲスト）

＜PPVチケット＞

一般チケット \2,500（税込）

視聴・購入URL：https://abema.tv/live-event/a7747f40-ab6a-44d1-8bba-e8dcf0c78aeb

見逃し配信：2025年10月28日（火）23時59分まで

・「ABEMAアニメ祭 2025 supported by コミックシーモア」

ABEMAアニメ祭公式サイト：https://contents-abema.com/anime-matsuri2025/

ABEMAアニメ祭公式X（@ABEMA_Animefes）：https://x.com/ABEMA_Animefes

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ