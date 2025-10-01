『子育てDX』の「伴走型相談支援サービス」が広島県世羅町で導入！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が提供する、自治体の子育て関連事業デジタル化支援サービス『子育てDX(R)』の「伴走型相談支援サービス」が広島県世羅郡世羅町で本導入され10月1日（水）より運用を開始します。

世羅町では、デジタルを活用した子育て支援策として母子手帳アプリ『母子モ』を導入し、2021年4月より『せらっこ✿だっこ』として提供しています。

今回、「伴走型相談支援サービス」の導入によって、保護者は妊娠届出アンケートの提出と母子手帳交付時の来庁予約がアプリから可能となります。

◆きめ細かな子育て支援を実施する広島県世羅町で伴走型相談支援サービスをデジタル化！

世羅町では、「つながりあい・笑顔あふれる・未来の輪」をキャッチフレーズに、すべての子どもが、環境や心身の状況にかかわらず、等しく尊重され、自立した個人として健やかに成長し、将来にわたって幸せに暮らせる地域づくりを進めています。

2021年4月からは母子手帳アプリ『母子モ』を導入し、『せらっこ✿だっこ』として提供しています。これにより、妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産育児に関するアドバイスや町が配信する地域情報確認などがアプリから可能となっています。

また同町ではDXを推進し、子育てに関連する手続きをはじめ、行政手続きのデジタル化を進めることで、住民サービスの向上を図っています。今回、『母子モ』の追加機能として利用できる『子育てDX』の「伴走型相談支援サービス」を導入することで、保護者がより便利に手続きができる仕組みづくりと子育て支援サービスのさらなる充実を推進し、満足度の向上を目指します。

◆アプリを活用して子育てに係る手続きの利便性を向上！

世羅町では「伴走型相談支援サービス」を、妊娠届出アンケートの提出と母子手帳交付時の来庁予約に活用します。利用者はアンケートをオンラインで提出できるほか、来庁予約もアプリを通して24時間どこからでも実施でき、待ち時間の軽減や混雑による密集を避けられます。また、自治体職員は回答・予約内容をもとに事前準備ができるため、住民一人ひとりに寄り添った質の高い面談を目指せるほか、電話予約時にかかる手間の削減や事務処理の効率化が可能となります。

今後も、より簡単に手続きできる仕組みの整備と一人ひとりに合った切れ目のない支援を行うことで、子育て世帯の負担や不安を解消し、便利で安心・安全な子育て環境づくりを推進します。

＜広島県世羅町 奥田 正和町長からのコメント＞

世羅町では、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援をはじめ、福祉や教育など様々な分野において子育て支援の充実に取組んでおります。この度、『せらっこ✿だっこ』をさらに便利なアプリとしてご利用いただくため、「伴走型相談支援サービス」を導入しました。

今後も、明日の世羅町を担う子どもたちが自分のことが好きで、世羅町で生まれ育ったことに誇りをもてる町、子育て家庭が世羅で子育てしてよかったと実感できるような町、「いつまでも住み続けたい日本一のふるさと」の実現に向けて取組んでまいります。

当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『子育てDX』では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※1を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名 ： せらっこ✿だっこ

月額料金（税込） ： 無料

●サービス内容

＜母子手帳アプリ『母子モ』＞

妊産婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能、子どもの成長・発達の目安としての役割も備えている育児日記「できたよ記念日」などの便利な機能から、自治体が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる機能が充実しています。

＜『子育てDX』＞

自治体の子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス。『母子モ』の追加機能として利用でき、妊娠届出のオンライン提出や乳幼児健診の手続きのデジタル化などに対応し、環境の変化に合わせた新たな子育て支援の仕組みづくりや、より便利で安心・安全な子育て環境の実現をサポートします。

●アクセス方法

＜母子手帳アプリ『母子モ』＞

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索（対応OS：Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

＜『子育てDX』＞

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp/boshimo-kosodatedx にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。

※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

※1：詳細はこちらから https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000099909.html

※『子育てDX』は母子モ株式会社の登録商標です。

※Google Play、Androidは、Google LLC.の商標または登録商標です。

※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

※iOSは、Apple Inc.のOS名称です。iOSは、米国およびその他の国におけるCisco Systems,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。