【10/16開催｜無料セミナー】買収“未経験企業″こそ成長チャンスを掴める最短ルートとは？を開催します。

株式会社M&Aナビ

M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、買収未経験の企業向けにM&Aプラットフォームの有効な活用方法に関するセミナーを2025年10月16日（木）12時から開催いたします。

開催概要

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_002?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event002- 開催日時：2025/10/16 (木) 12時~- 所要時間：約30分- 開催形式：オンライン（Zoom開催を予定）- 登壇者：株式会社M&Aナビ プロダクトマネージャー 福原 海瑠

*顔出し声出し無しでご参加いただけます。

セミナー開催の背景

買収によって企業の成長を加速させる戦略を検討する企業が増える中で、「初めてだが、買収を進めたい」「まだ経験は浅いが買収を成長戦略の中心に据えたい」といったお声を耳にすることが増えました。

一方で、買収のプロセスは長く・複雑で途中で挫折してしまうケースも増えているように思います。

そこで買収未経験企業が成長機会を逃さず最短ルートで買収を進める方法が注目されていることでしょう。



本セミナーでは、買収に強くなりたい経営者や経営企画部の方向けに、M&Aプラットフォームの活用法や確実に買収を重ねていく方法についてお伝えします。

以下のようなテーマで詳しく解説する予定です。

- 買収を成功させる会社と失敗する会社の違い- 未経験企業が買収を成功させる具体的なステップ- 買い手が避けるべき行動

成長加速の第一歩にぜひご参加ください。

こんな方におすすめ

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_002?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event002- 買収経験がない企業の方- 買収経験が1件のみの企業の方- 積極的に買収を検討している方- M&Aによって成長戦略を描きたい方- 連続的な買収を行っていきたい方セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_002?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event002

【会社概要】

"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"

会社名：株式会社M&Aナビ

所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階

代表取締役社長：瀧田 雄介

会社HP：https://corp.ma-navigator.com/

M&Aナビ：https://ma-navigator.com/

M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/