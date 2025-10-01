参加費無料の北九州親子イベント「KidsDoママフェスタ2025秋」10月18日（土）n-BASEMENTで開催！
未就学児向け学習フリーペーパーを発行している（株）インターロジック 福岡ブランチのKidsDo（キッズドゥ）編集部は、10月18日（土）に「KidsDoママフェスタ2025秋」をn-BASEMENTのイベント広場にて開催いたします。
2022年より北九州の親子を対象にスタートした当イベント。４回目となる今年は「やってみたいをやってみよう」をテーマに、北九州の未来・子どもたちの未来に繋がる催しを目指し、親子で体験できる各種コンテンツを提供します。
▼特設ページURL
https://kidsdo.jp/kitakyushu/event/top2025(https://kidsdo.jp/kitakyushu/event/top2025)
【イベント概要】
◎このいろがすきっちゃ！ こどもせんきょ
・日時： 10月3日（金）～10月18日（土）
・開催場所： n-BASEMENT
北九州市小倉北区西港町15
・予 約：不要
・参加費 ：無料
・内 容：n-BASEMENTで販売されている人気の缶「MINI GARBABE CAN M」の好きな色に投票して豪華賞品を当てよう！投票用紙はぬりえも楽しめます。期日前投票ブースも設置しているので、開催前から投票することが可能です。（予約不要、投票期間：10月3日（金）～10月18日（土））
◎無料撮影会
・日 時：10月18日（土）10:00～16:00
・開催場所： n-BASEMENT（北九州市小倉北区西港町15）
・予 約：要予約（抽選で140組限定）
・内 容：プロのカメラマンによる無料撮影会。
KidsDo直営公式LINEアカウントからご予約されたご家族１組さま5分以内で撮影いたします。撮影データは後日イベント終了後に送付いたします。撮影会に応募した方の中から抽選で1名様がKidsDoの表紙に載ります。（希望者のみ）
・対象年齢：0歳～10歳
・参加費 ：無料
◎デジタルくじびき
・日 時：10月18日（土）10:00～16:00
・開催場所： n-BASEMENT（北九州市小倉北区西港町15）
・内 容：先着250組限定、当日KidsDo直営LINEクーポンを提示して頂いた方全員にご参加いだだけます。ハズレなし全員にご用意しております。
・予 約：不要
・参加費 ：無料
◎ワークショップ
・日 時：10月18日（土）10:00～16:00
・開催場所： n-BASEMENT（北九州市小倉北区西港町15）
・内 容：協賛企業によるワークショップを行います。
・予 約：不要
・参加費 ：無料
【企画・主催（お問い合わせ）】
・名称：株式会社インターロジック 福岡ブランチ KidsDo編集部
・所在地：福岡県北九州市小倉北区鍛冶町 1-1-1 北九州東洋ビル5階
・mail：info@kidsdo.jp
・tel：050-6868-9601 ・公式サイトURL：https://kidsdo.jp/kitakyushu/(https://kidsdo.jp/kitakyushu/)
・事業内容：「キッズドゥ（KidsDo）」は、子どもの知育や情操教育をサポートする学習ノートです。遊びながら「描く力・切る力・話す力・塗る力・想像力・観察力」を育てる多様なコンテンツを知育の専門家の協力・監修のもとで作成しています。子どもの能力・個性を育むことはもちろん、親にとっては子育てを学び、さらには親として成長することを応援しています。