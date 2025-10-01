【リサマリ】秋のランジェリー＆ルームウェアフェア開催～韓国人気キャラクター「PINK＆VEN」限定ノベルティ＆インフルエンサーコラボ企画も～
ワールドグループの株式会社ケーズウェイが展開するランジェリーブランド「Risa Magli（リサマリ）」は、2025年10月1日（水）～10月26日（日）の期間限定で、秋の特別イベント「My just size fair ＆ My just room wear」を全国のリサマリ店舗および公式オンラインストアにて開催いたします。
「PINK＆VEN」との限定ノベルティヘアバンド
今回のフェアでは、お客様一人ひとりに合った“ジャストサイズ”を体験できる採寸・試着サービスや、韓国で話題のキャラクター「PINK＆VEN」との限定ノベルティコラボ、さらに人気ルームウェアシリーズの特別プライスをご用意しました。
また、下着インフルエンサー「ちーちょろす」さんとのコラボYouTube動画も公開。サイズ選びのヒントやランジェリーの魅力を、楽しく分かりやすくお届けします。
直営店ではPINK＆VENのポスターとぬいぐるみでお客様をお出迎えいたします
フェア内容
１. 採寸またはご試着で入浴剤をプレゼント
初めての方にもおすすめ。プロのフィッターによる採寸・ご試着で、ご自分に合ったサイズを見つけていただけます。
２. 税込11,000円以上のお買いあげで「PINK＆VEN」オリジナルヘアバンドをプレゼント
韓国で大人気のキャラクター「PINK＆VEN」とのコラボレーション。数量限定のオリジナルヘアバンドは、可愛さと実用性を兼ね備えたアイテムです。
添付 PINK＆VENのノベルティ画像
３. 人気ルームウェア4シリーズを10％OFF
秋のおうち時間を心地よく。デザイン性とリラックス感を兼ね備えたルームウェアを、お得にお選びいただけます。
商品名ラナ ・セットアップ 税込\9,900 ・カーディガン税込\6,490
商品名キラ ・カーディガン 税込\8,580
商品名エルマ ・カップ付マキシワンピース 税込\8,800 ・おやすみブラ 税込\3,850 ・おやすみショーツ 税込\2,530
商品名フランカ ・トップス 税込\6,380 ・ロングパンツ税込\6,380 ・カーディガン税込\9,900
開催期間
2025年10月1日（水）～10月26日（日）
コラボレーション企画
下着インフルエンサー「ちーちょろす」さんとのコラボYouTubeでは、リサマリの新作ランジェリーや実際の店舗での採寸・フィッティングを通してサイズ選びのコツをご紹介。SNS世代にも響くコンテンツとして発信いたします。
・URL：https://youtu.be/FBeISnU-xME
■オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/risa-magli/
【 Social Media 】
【公式LINE】
https://page.line.me/dco1702e?oat__id=1320578&openQrModal=true(https://page.line.me/dco1702e?oat__id=1320578&openQrModal=true)
【公式Instagram】
https://www.instagram.com/risamagli_official/
【公式X】
https://x.com/RisaMagli_news
【公式YouTube】
https://www.youtube.com/channel/UCsrBR-f_Quaw1zHMkeTI0ug
【公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@risamagli_official
【Brand Concept】上品なコンテポラリーをベースにしながら、適度にトレンドを取り入れた、可愛らしさと女性らしさを表現したインナーブランドです。
＜会社概要＞
・名称：株式会社ケーズウェイ（株式会社ワールド100% 子会社）
・代表者：阪本 敏之
・所在地：〒564-0052 大阪府吹田市広芝町18-34
〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/
ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/