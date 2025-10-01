「アニメイトガールズフェスティバル2025(AGF2025)」に、あみあみのグッズブランドamieが出展。『あんさんぶくぶスターズ！！』新商品を先行販売。

大網株式会社

フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は11月8日(土)・ 11月9日(日)に東京・池袋で開催される「アニメイトガールズフェスティバル2025(AGF2025)」に出展、『あんさんぶくぶスターズ！！』新商品を先行販売いたします。

■注目ポイント

１.「アニメイトガールズフェスティバル2025(AGF2025)」に、あみあみのグッズブランド「amie」が出展。

２.『あんさんぶくぶスターズ！！』新商品「ふろっこど～る(全10種・個別販売)」を先行販売いたします。

３.「ふろっこど～る」は一般販売も行います。2025年11月上旬受注開始、2026年5月発売予定です。

大網株式会社のオリジナルグッズブランド「amie（アミィ）」のイベント用アカウント(@amie_event(https://x.com/amie_event))にて「あみあみAGF2025情報」を定期的にお伝えしています。

また、当日の販売状況・完売情報につきましても随時発信いたしますので、ぜひご確認ください。

【イベント概要】

アニメイトガールズフェスティバル2025

■ホームページ：https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025(https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025)

■開催期間：2025年11月8日(土)・9日(日)

■開催場所：池袋・サンシャインシティ 他

■開催時間：メイン会場：9:00～17:00

※新規入場16:30まで／各エリアへの最終入場16:50まで

■出展場所：Red AREA R-5

※「アニメイトガールズフェスティバル2025」は、有料イベントとなります。詳細はホームページをご覧ください。

【製品紹介】

■『あんさんぶくぶスターズ！！』 ふろっこど～る

□参考価格：各1,650円(税込)

□種類数：全10種

□サイズ：45×45×45mm以内

※ラインナップによりサイズは多少異なります。

□素材：PVC、ナイロン

□ブランド：amie

【ラインナップ】

・こうが

・五奇ペン/れい

・五奇ペン/わたる

・五奇ペン/かなた

・五奇ペン/しゅう

・五奇ペン/なつめ

・fineズミ/つむぎ

・fineズミ/えいち

・fineズミ/なぎさ

・fineズミ/ひより

『あんさんぶくぶスターズ！！』より、フロスティなマスコットシリーズ「ふろっこど～る」が新登場！

ちょこんとしたサイズ感と淡い色合いが、かわいらしいフロッキーマスコットです♪



※AGF2025先行販売商品と一般販売商品の仕様は共通です。

※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。

デザインは予告なく変更となる場合がございます。

(C)2017-2020 Happy Elements K.K (C)bkub okawa

