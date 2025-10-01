「アニメイトガールズフェスティバル2025(AGF2025)」に、あみあみのグッズブランドamieが出展。『あんさんぶくぶスターズ！！』新商品を先行販売。
フィギュア＆ホビー通販大手の「あみあみ」を運営する、大網株式会社（本社・東京都文京区）は11月8日(土)・ 11月9日(日)に東京・池袋で開催される「アニメイトガールズフェスティバル2025(AGF2025)」に出展、『あんさんぶくぶスターズ！！』新商品を先行販売いたします。
■注目ポイント
１.「アニメイトガールズフェスティバル2025(AGF2025)」に、あみあみのグッズブランド「amie」が出展。
２.『あんさんぶくぶスターズ！！』新商品「ふろっこど～る(全10種・個別販売)」を先行販売いたします。
３.「ふろっこど～る」は一般販売も行います。2025年11月上旬受注開始、2026年5月発売予定です。
大網株式会社のオリジナルグッズブランド「amie（アミィ）」のイベント用アカウント(@amie_event(https://x.com/amie_event))にて「あみあみAGF2025情報」を定期的にお伝えしています。
また、当日の販売状況・完売情報につきましても随時発信いたしますので、ぜひご確認ください。
■amieアカウント
https://x.com/amiami_amie(https://x.com/amiami_amie)
■amie☆イベント☆アカウント
https://x.com/amie_event(https://x.com/amie_event)
【イベント概要】
アニメイトガールズフェスティバル2025
■ホームページ：https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025(https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025)
■開催期間：2025年11月8日(土)・9日(日)
■開催場所：池袋・サンシャインシティ 他
■開催時間：メイン会場：9:00～17:00
※新規入場16:30まで／各エリアへの最終入場16:50まで
■出展場所：Red AREA R-5
※「アニメイトガールズフェスティバル2025」は、有料イベントとなります。詳細はホームページをご覧ください。
【製品紹介】
■『あんさんぶくぶスターズ！！』 ふろっこど～る
□参考価格：各1,650円(税込)
□種類数：全10種
□サイズ：45×45×45mm以内
※ラインナップによりサイズは多少異なります。
□素材：PVC、ナイロン
□ブランド：amie
【ラインナップ】
・こうが
・五奇ペン/れい
・五奇ペン/わたる
・五奇ペン/かなた
・五奇ペン/しゅう
・五奇ペン/なつめ
・fineズミ/つむぎ
・fineズミ/えいち
・fineズミ/なぎさ
・fineズミ/ひより
『あんさんぶくぶスターズ！！』より、フロスティなマスコットシリーズ「ふろっこど～る」が新登場！
ちょこんとしたサイズ感と淡い色合いが、かわいらしいフロッキーマスコットです♪
※AGF2025先行販売商品と一般販売商品の仕様は共通です。
※画像はイメージです。実際の商品とは多少異なりますのでご了承ください。
デザインは予告なく変更となる場合がございます。
(C)2017-2020 Happy Elements K.K (C)bkub okawa
【amie】
■amie（アミィ）アカウント
大網株式会社のグッズブランド「amie（アミィ）」のアカウントです。商品についてのお知らせや開発中アイテムのご紹介などをいたします。
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)