お正月は“究極のおせち”で決まり！和・洋・中の粋を詰め込んだ、豪華絢爛『極み重』登場。

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

特製おせち「極み重」

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/recommend/2026osechi/

ホテルニューオータニ幕張では、ホテルシェフが素材と製法をこだわり抜いた『特製おせち「極み重」』を、2025年10月1日（水）～12月15日（月）までの事前予約制で、12月31日（水）お引渡し（またはデリバリー）にて販売します。

ホテルの美食をつめこんだ、新年を華やかに彩る“究極のおせち”

家内安全や子孫繁栄など、さまざまな願いが込められた「おせち」。ホテルニューオータニ幕張では、フランス料理をはじめとする西洋料理に精通する総料理長 小出裕之をはじめ、日本料理・中国料理の各料理長が監修した『ホテルニューオータニ幕張 特製おせち「極み重」』をご用意しました。ホテルならではのこだわりの逸品とともに、華やかなお正月をお過ごしください。

全部で50品目超！和・洋・中の“粋”を五感で堪能する、珠玉の「四段重」

和洋中 四段「華」

和風の二段と、洋風・中国料理からそれぞれ一段ずつをセットにした贅沢な四段セット『和洋中 四段「華」』。

和風二段「雅」

和風の段には「伊達巻」や「黒豆蜜煮」、「数の子」などの王道おせちメニューに加え、「伊勢海老雲丹和え」、「ずわい蟹」、「銀鱈西京焼」などホテルならではの厳選食材を使用したメニューをお愉しみいただけます。

洋風一段「祝」

洋風一段にはおせちのお品書きには珍しい「パテ・アンクルート」や「フォアグラのテリーヌ」、さらに「黒毛和牛のローストビーフ」と豪華なラインアップでご用意。そして、中国料理の一段は「ふかひれの姿煮」や「釜焼きチャーシュー」、「大海老の湯通し」など、王道中国料理に欠かせない食材を贅沢にあしらいました。

中国料理一段「福」

■和洋中 四段「華」

料金：\170,640（税金共） [4～6名さま向け]

セット：和風 壱 / 和風 弐 / 洋風一段 / 中国料理一段

これぞおせちの究極体！さらに二段追加し、全六段の「極み重」も！

黒毛和牛ローストビーフ一段「喜」新江戸前ちらし寿司

和・洋・中の贅沢四段セットに、さらに2種のおせちを加えて全六段の「極み重」も登場。和・洋・中それぞれの料理長が部門の垣根を越え、丹精を込めて作り上げる究極のおせちで、最高の新年をお迎えください。

■極み重2026 六段

料金：\254,880（税金共） [4～6名さま向け]

セット：和風 壱 / 和風 弐 / 洋風一段 / 黒毛和牛ローストビーフ一段 / 新江戸前ちらし寿司 / 中国料理一段

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

『特製おせち「極み重」』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/recommend/2026osechi/

［ご予約期間］2025年10月1日（水）～12月15日（月）

［お引渡し日］2025年12月31日（水）

［場所］ホテルニューオータニ幕張 特設カウンター または 配送

［お引渡し時間］10:00～15:00（配送の場合は午前中～21:00にお届け）

［料金］

・和風二段「雅」 \86,400

和風 壱 / 和風 弐

・和風三段「寿」 \118,800

和風 壱 / 和風 弐 / 新江戸前ちらし寿司

・和洋中 四段「華」 \170,640

和風 壱 / 和風 弐 / 洋風一段 / 中国料理一段

・和中ローストビーフ四段「瑞」 \179,280

和風 壱 / 和風 弐 / 黒毛和牛ローストビーフ一段 / 中国料理一段

・和洋四段「幸」 \181,440

和風 壱 / 和風 弐 / 洋風一段 / 黒毛和牛ローストビーフ一段

・極み重2026五段 \222,480

和風 壱 / 和風 弐 / 洋風一段 / 黒毛和牛ローストビーフ一段 / 中国料理一段

・極み重2026六段 \254,880

和風 壱 / 和風 弐 / 洋風一段 / 黒毛和牛ローストビーフ一段 / 新江戸前ちらし寿司 / 中国料理一段

※いずれの料金も税金が含まれております。

※洋風一段、新江戸前ちらし寿司、黒毛和牛ローストビーフ一段、中国料理一段は単品でもご購入いただけます。



［ご予約・お問合せ］

Tel: 043-299-1620（レストラン総合案内 10:00～17:00）