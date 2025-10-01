【FRAY I.D(フレイ アイディー)】がLeSportsacとのスペシャルアイテムを発売＜10/1(水)WEB先行予約・10/10(金)店頭発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」は1974年ニューヨーク発のライフスタイルブランド「LeSportsac（レスポートサック）」別注アイテムのWEB先行予約を2025年10月1日(水)12:00(正午)に、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にて先行予約がスタートいたします。

LeSportsacの機能性とFRAY I.Dのフェミニンなデザインを融合させたスペシャルアイテムが登場。リボンや立体的なフリルなど、FRAY I.Dらしいディテールを取り入れたトート2型・ミニバッグ・ポーチの全4型を展開。カラーは日常に取り入れやすいBlack Solidと、女性らしさを引き立てるPearl Shineの2色。ロープハンドルトートはリバーシブル仕様でスタイリングや気分に合わせた使い分けが可能です。

■Square TH Crossbody

ミニマルなボストン型にロゴテープが映えるデザインで、合皮の持ち手が上品さをプラス。コンパクトながらマチ付きで収納力も抜群。手持ち・肩掛け・斜めがけの3WAY仕様で、取り外し可能なショルダーストラップ付き。

col. Pearl Shine \23,100

col. Black \19,800

■RB Large 2way Tote

大きめのセンターリボンが目を引くトートバッグ。ロープハンドルやロゴテープでシンプルながらも洒落感を演出しました。内側のカラーを表にしても使えるリバーシブル仕様が魅力。大容量サイズで通勤・通学から旅行やジムまで幅広く活躍。500mlペットボトルが収まるサイドポケット付き。

col. Pearl Shine \26,950

col. Black \24,200

■RF Vertical City Tote

日常使いに便利なトートバッグが、FRAY I.Dらしいエレガンスを纏って登場。サイドの立体フリルと華奢なストラップがフェミニンなムードを演出。スリムな縦型シルエットはA4やPCも収納でき、オフィスからカジュアルシーンまで問わず活躍。オリジナル織ネームがさりげないアクセントに。

col. Pearl Shine \20,900

col. Black \17,600

■RF Square Cosmetic

シンプルなスクエアフォルムにぐるりと立体フリルをあしらい、上品さと甘さを両立しました。開口部のLeSportsacロゴテープがアクセントになり、コの字ファスナーで大きく開く仕様はコスメやガジェット収納にも便利。IVRの光沢感あるPearl Shineと、洗練された印象のBLKをラインアップ。

col. Pearl Shine \7,810

col. Black \6,600

【※価格は全て税込みです】

・LeSportsac（レスポートサック）

1974年ニューヨーク発のライフスタイルブランド。創業者のシフター夫妻はセーリングに美学を見出し、リップストップナイロン製のバッグが誕生。「形は機能に従う」という哲学に基づき、軽さと機能性が融合したバッグやポーチは世界中で支持されています。

・発売予約について

■先行予約：10月1日（水）12:00（正午）予約開始

■FRAY I.D全国直営店舗発売日：2025年10月10日(金)より発売

BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。

本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。

過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。

