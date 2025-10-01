DMM GAMESゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』にて「DMM GAMESからの4ヶ月連続ポイントバックキャンペーン」を開催決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、本日10月1日(水)より、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』にて「DMM GAMESからの4ヶ月連続！ポイントバックキャンペーン」を開催することをお知らせいたします。

キャンペーン特設サイト：https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=y9bJabWM

※本キャンペーンは合同会社EXNOAが実施いたします

■エントリー＆ポイント消費で参加できる！ポイントバックキャンペーンを再開催！

ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』DMM GAMES版において、2025年10月～2026年1月の毎月1日、2日、3日にかけて4ヶ月連続ポイントバックキャンペーンを開催！

期間中に、キャンペーン特設サイトからキャンペーンへエントリーし、DMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』にてDMMポイントを消費いただいたユーザー様を対象に、ポイント消費額に応じて毎月設定されている還元率にて後日DMMポイントを還元いたします。

また、本日10月1日(水) 12:00:00から開催の10月開催分の還元率は「6%」！

期間中の課金であれば何度でも還元対象となりますので、ぜひご利用ください！

※キャンペーン期間中であれば、「DMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』ゲーム内でのポイント消費」と「キャンペーン特設サイトからのエントリー」の順番の前後は問いません

■キャンペーン情報

【キャンペーン期間】

2025年10月開催分：2025年10月1日(水) 12:00:00 ～ 10月3日(金) 23:59:59

【キャンペーン参加方法】

キャンペーン特設サイトから『キャンペーンに参加』ボタンを押下しエントリー

2.キャンペーン期間中にDMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』にてDMMポイントを消費

3.消費したDMMポイント額×毎月設定されている還元率(％)分のDMMポイントを後日還元

※キャンペーン期間中であれば、「2.キャンペーン期間中にDMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』にてDMMポイントを消費」と「1.キャンペーン特設サイトから『キャンペーンに参加』ボタンを押下しエントリー」の順番の前後は問いません

※キャンペーン期間中にDMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー」にてDMMポイントを消費したユーザー様が対象となります。App Store/Google Play版など他プラットフォーム版は対象とはなりませんのでご注意ください。

※DMMポイントでの還元付与となります。ゲーム内アイテムとは異なりますのでご注意ください。

※キャンペーン期間中のDMMポイント還元対象額は最大110,000ポイントとなります

キャンペーンの詳細や注意事項はキャンペーン特設サイトをご覧ください。

キャンペーン特設サイト：https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=y9bJabWM

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

■ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』とは

ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』は、プレイヤーがウマ娘の教育機関「トレセン学園」の新人トレーナーとなり、担当するウマ娘と日々トレーニングやコミュニケーションを取りながら、二人三脚でレースに勝利し夢の実現を目指す、育成シミュレーションゲームです。

やり込み要素満載のゲーム性はもちろん、ドラマチックに描かれるシナリオも充実。圧巻のレースや、多彩な楽曲で繰り広げるライブパフォーマンス「ウイニングライブ」など、臨場感あふれる演出も魅力です。

日本ゲーム大賞2021優秀賞を受賞。

【ゲーム概要】

タイトル：ウマ娘 プリティーダービー

開発・運営：株式会社Cygames

DMM GAMES版『ウマ娘 プリティーダービー』：https://dmg.umamusume.jp/

※DMM GAMES版をプレイされる場合、別途DMM.comへの会員登録が必要です

(C) Cygames, Inc.