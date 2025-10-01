「DMM GAMES」を展開する合同会社EXNOA、新CEO就任のお知らせ

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://dmmgames.co.jp/）は、2025年10月1日付で、村中悠介の後任として新たに東條 寛がCEOに就任したことをお知らせいたします。

旧CEO：村中 悠介（むらなか ゆうすけ）

新CEO：東條 寛（とうじょう ひろし）

なお、村中悠介は退任後、合同会社DMM.comのPFカンパニーCEOを務めます。

■新CEO 東條 寛

＜プロフィール＞

2007年、DMM.comに入社。モバイル事業、マッチング事業他、いくつかのサービスを経て、ゲーム事業「DMM GAMES」の立ち上げに参画。2014年5月、DMM.com取締役就任。2017年3月、ゲーム事業の分社化および合同会社DMM GAMES（現：合同会社EXNOA）の設立とともに同社COOに就任。2025年10月、同社CEOに就任。

＜メッセージ＞

このたび新CEOに就任し、身が引き締まる思いです。

サービス立ち上げから、多くのユーザー様、パートナー企業様に支えられ、DMM GAMESは来年2026年をもって15周年を迎えます。

引き続き仲間と共に、EXNOAのさらなる成長にむけて尽力してまいります。

弊社のミッションである「心と時代に残る、興奮を生みだす。」の実現に向けて、今後も果敢にチャレンジを続け、「ひとりの好き」を「みんなの熱狂」にひろげるゲームと、あらゆる人に・企業に選ばれるプラットフォームをつくり続けてまいります。

■合同会社EXNOA

3,700万人以上のゲームユーザーがプレイするプラットフォーム「DMM GAMES」を展開。自社で企画・開発したゲームに加え、国内外のパートナー様から許諾を得た実績あるオンラインゲームを約250本、ダウンロードゲームを約14,000本提供。ゲーム性に合わせたマルチデバイス対応、多種多様なエンタメコンテンツへの投資、海外ビジネスの開拓など、年々展開の輪を広げています。

企業サイト：https://dmmgames.co.jp/