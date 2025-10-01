TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のイベント、「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』アニメイトフェア」の開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』アニメイトフェア」を実施いたします！

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』アニメイトフェア」を実施いたします。

2025年12月13日（土）より全国アニメイト、アニメイト通販にて「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』アニメイトフェア」の実施が決定いたしました。

今回のフェアでは、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』の「季節の歩み」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新商品を多数先行販売する他、フェア特典を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』アニメイトフェア」

開催期間：2025年12月13日（土）～2025年12月28日（日）

開催場所：全国アニメイト、アニメイト通販

▼「TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』アニメイトフェア」特設サイト

⇒https://event.amnibus.com/sakamotodays-animate/

▼アニメイト通販

⇒https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113853

―――――――――――――――

【アニメイト限定販売グッズ情報】

▼アニメイト限定 描き下ろし 季節の歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）

単品：550円（税込）/BOX：5,500円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

※アニメイト限定で販売するグリッター仕様のトレーディング缶バッジとなります。

※12月13日（土）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、グリッター加工なしのトレーディング缶バッジ（全10種）の販売を予定しております。

【フェア先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし 季節の歩みver. トレーディングイラストカード（全19種）

単品：275円（税込）/BOX：5,225円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 季節の歩みver. トレーディングポストカード（全19種）

単品：275円（税込）/BOX：5,225円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 季節の歩みver. トレーディングアクリルスタンド（全10種）

単品：880円（税込）/BOX：8,800円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし 季節の歩みver. BIGアクリルスタンド（全5種）

価格：各1,980円（税込）

▼描き下ろし 季節の歩みver. 特大アクリルスタンド（全5種）

価格：各3,300円（税込）

▼描き下ろし 季節の歩みver. BIG缶バッジ（全5種）

価格：各1,100円（税込）

▼描き下ろし 季節の歩みver. BIGアクリルキーホルダー（全5種）

価格：各1,100円（税込）

▼描き下ろし 季節の歩みver. A3マット加工ポスター（全6種）

価格：各880円（税込）

▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ（全10種）

単品：550円（税込）/BOX：5,500円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

【アニメイト限定販売グッズBOX購入特典情報】

アニメイト限定販売グッズをBOX購入いただいたお客様に先着で下記の特典をプレゼントいたします。

▼アニメイト限定 描き下ろし 季節の歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ（全10種）

1BOX購入で「描き下ろし 南雲 季節の歩みver. グリッター缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

【アニメイト限定BOX購入特典】

次の商品をBOX購入頂いたお客様に先着で下記の特典をプレゼントいたします。

▼トレーディング場面写グリッター缶バッジ（全10種）

1BOX購入で「南雲 場面写グリッター缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

※12月13日（土）より予約開始のECサイト「AMNIBUS」では、BOX購入特典として「朝倉 シン 場面写グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。12月13日（土）より、ECサイト「AMNIBUS」でも取り扱い予定となっております。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

※個数制限や販売状況に関してはアニメイト各店にお問い合わせください。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

▼不良品に関するお問い合わせ

本イベントでの購入商品に破損や欠損、印刷不備などの明確な不良を確認された場合、

お手数ではございますがご購入された店舗様、もしくは下記のお問い合わせより速やかにご連絡ください。

https://amnibus.com/contact

※お問い合わせのお返事にお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

―――――――――――――――

【特典情報】

▼グッズ購入特典「ブロマイド（全6種）」をプレゼント！

2025年12月13日（土）～2025年12月28日（日）のイベント開催期間中、全国アニメイト、アニメイト通販にてTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』関連のキャラクターグッズをご購入1,100円（税込）毎に、フェア購入特典「ブロマイド（全6種）」を1枚プレゼント！

※事前に店舗でご予約いただいた商品を、フェア期間中に予約引き取りいただいた場合も対象となります。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※くまめいと関連商品・一部TCG等、フェア特典付与対象外商品がございます。

※景品の転売行為は禁止させていただいております。

※イベントの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

詳細は特設サイトをご確認ください。

⇒https://event.amnibus.com/sakamotodays-animate/

―――――――――――――――

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

―――――――――――――――

▼AMNIBUS（アムニバス）について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3-35-13 335中野新橋ビル

お問い合わせフォーム（https://armabianca.com/contact）よりご連絡をお願いいたします。

担当： 齊藤直樹

Mail： pr@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web http://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会