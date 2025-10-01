１９１９年開業から走り続ける箱根登山電車を象徴するレトロ車両　箱根登山電車１００形車両（モハ１形・モハ２形）の引退を決定

株式会社小田急箱根

株式会社小田急箱根（本社：神奈川県小田原市、社長：水上 秀博）は、箱根登山鉄道開業から山岳鉄道のイメージを象徴する活躍を続け、近年はレトロ車両として親しまれている１００形車両（モハ１形・モハ２形）について、２０２８年１月をもって運行終了することを決定しました。

モハ１形（１０４号・１０６号）は１９１９年の箱根湯本～強羅間の開業時に「チキ１形」として誕生し、１９５０年に木造車体から鋼体化した際、現在の車両形式へ変更しています。その後も２両固定編成化や台車の動力装置、客室インテリアの更新など時代に合わせた改造を重ねる中でも、ペンキ塗りの木製内装や昔ながらの荷棚デザイン、下から大きく開く客室窓など昭和の特徴ある仕様を今に伝えています。全１４両を製造し、現在は１０４・１０６・１０８号の３両１編成が運行を続け、日本国内で定期運行する普通鉄道の電車として最古の車両となっています。（当社調べ）

このたび、経年により修繕や部品の調達が難しくなったことなどを踏まえて、引退、代替車両の製造を計画することとしました。

１００年を越える１００形車両へのご愛顧に感謝を込めて、１０月１１日、完全引退発表記念「オリジナル鉄道コレクション」を８６４個限定で発売します。今後もイベントの開催や記念商品などをお知らせしてまいります。完全引退まで箱根に残る本物のレトロ車両１００形での山岳鉄道の旅をお楽しみください。

なお、新型車両の導入は２０２８年度を予定しており、概要は決定後に発表いたします。

木造車体時代の１０４号（チキ１形４号）１００形（１０４号・１０６号）１０６号 客室

１．運行終了時期 ２０２８年１月予定

２．引退車両概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98471/table/231_1_188f9cf69895e6fe6e8845ae2f0f97fc.jpg?v=202510011157 ]

※車両登録時の車両形式名は「チキ１形」「チキ２形」です

３．オリジナル鉄道コレクションの発売

完全引退発表を記念して３車両を再現した模型車両を数量限定発売します。

（１）商品名

鉄道コレクション 箱根登山電車モハ１形・モハ２形(１０４＋１０６＋１０８)３両セット

※１００形完全引退発表記念スペシャルパッケージ

※オリジナルステッカー付

（２）発売価格：１１，０００円（税込）

（３）発売数量：８６４個限定

（４）発売開始日

１.先行発売：２０２５年１０月１１日（土）・１２日（日）２日間限定

２.一般発売：２０２５年１０月１４日（火）

※状況により変更になる場合があります

（５）発売箇所

１.先行発売：第３２回「鉄道フェスティバル」(お台場イーストプロムナード「石と光の広場」、「花の広場」)

２.一般発売：箱根湯本駅、強羅駅

※状況により変更になる場合があります

（６）購入制限 おひとりさま３個まで

１００形完全引退発表記念スペシャルパッケージ鉄道コレクション 箱根登山電車 モハ１形・モハ２形(104+106+108)３両セット

４．お問い合わせ

株式会社小田急箱根 鉄道部

TEL. ０４６５‐３２‐６８２３（平日９：００～１７：００）