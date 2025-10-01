《ニュクス》の人気シリーズ、ローズの香りで心を癒す「ヴェリィ ローズ」に新アイテムが仲間入り！

ブルーベル・ジャパン株式会社

ナチュラルで、心地よい製品を30年以上にわたり追求し続けてきたフランスのナチュラルコスメブランド《ニュクス》。2025年春にリニューアルした、繊細なローズの香りとともに心を癒すスキンケアコレクション「ヴェリィ ローズ」に、10月1日(水)自然由来成分を贅沢に配合したクレンジングオイルとハンドクリームが仲間入り。ニュクスがこだわる心地よいテクスチャーと芳しい香りが、日常のお手入れタイムを肌だけでなく心も満たされる時間へと誘います。



【ラインナップ】

ヴェリィ ローズ クレンジング オイル 150mL 4,290円 (税込)

落ちにくいウォータープルーフのメイクもすっきり落とす、肌にやさしいクレンジングオイル。サンフラワーオイル*¹とココナッツ、オリーブ由来の洗浄剤*²を使用。シルキーでデリケートなテクスチャーが、すすぎやすくべたつき感のない仕上がりを実現。メイクをしっかり落としながらも、洗いあがりはなめらかで、もちもち肌に仕上げます。

＜使用方法＞2~3プッシュを手に取り、手のひらでオイルを温め、乾いた肌に顔全体、首、口元を円を描くようになじませます。 次に目を閉じて目元とまつ毛に十分なじませたあと、水またはぬるま湯で十分に洗い流してください。

*¹ヒマワリ種子油(エモリエント剤)、*²オレイン酸ポリグリセリル-４(乳化剤)/ ラウリン酸ポリグリセリル-２(乳化剤)



ヴェリィ ローズ ハンド＆ネイル クリーム 50mL 1,760円 (税込)

ほのかなローズの香りが気持ちまで包み込むような、優雅なひとときをもたらしてくれるハンド＆ネイル クリーム。手指をしっかりと保護し、うるおいを与えます。潤いを与え、乾燥が気になったときにはこまめに塗りなおしてください。ローズエキス*³配合。

＜使用方法＞適量を手のひらにとり、手の甲、指、指の間、爪の周りなどになじませてお使いください。

*³香料



2025年10月1日(水)発売

ニュクス公式オンラインショップでは、10月29日(水)より発売

「ヴェリィ ローズ」 シリーズについて :https://www.nuxe.co.jp/fs/nuxe/c/veryrose

お取り扱い店舗 :https://www.nuxe.co.jp/fs/nuxe/c/store