「讃岐もち麦うどん」が令和7年度かがわ県産品コンクールにおいて、「うどん県。それだけじゃない香川県」知事賞（最優秀賞）を受賞

石丸製麺株式会社

このたび、石丸製麺株式会社が製造・販売する「讃岐もち麦うどん」が、令和7年度かがわ県産品コンクールにおいて、「うどん県。それだけじゃない香川県」知事賞（最優秀賞）を受賞いたしました。

本コンクールは、香川県産品の品質向上と販路拡大を図ることを目的としており今回が23回目の開催となります。本商品は、機能性表示食品であり、なめらかな口当たりともっちりとした食感、さらにゆで時間5分という特長を備えています。健康・時短・高品質という時代のニーズに応える商品として、高く評価されました。

【受賞に際して弊社代表取締役社長 石丸芳樹のコメント】

私たちは、業界の枠を越えて連携する「融業（ゆうぎょう）」に取り組んでいます。これは、異業種と協力しお互いの強みを活かして新たな付加価値を生み出す取り組みです。その一つとして、地元善通寺市産のもち麦「讃岐もち麦ダイシモチ」を約25％練り込んだうどんを開発しました。「伝統ある讃岐うどん」と「もち麦の特性」を融合させることで、地域資源の新たな可能性を引き出し、新たな市場への一歩を切り拓く製品が誕生しました。今後も地域に根ざし、価値ある食の提案を続けてまいります。

■商品概要

商品名： 讃岐もち麦うどん

JANコード：4901166011915

内容量： 200ｇ/２人前

賞味期限： 製造日より1年

標準小売： 400円（税別）

機能性表示食品 大麦由来β-グルカン

●届出番号：H1119●届出表示：本品には大麦由来β-グルカンが含まれています。大麦由来β-グルカンは、食後の血糖値の上昇をおだやかにすることが報告されています。●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

【商品の特徴】

「讃岐もち麦うどん」は、香川県善通寺市産のもち麦「讃岐もち麦ダイシモチ」を練り込んだ、こだわりの細麺です。製法には包丁切りカッターを採用し、もっちりとした食感と、ほんのり広がる麦の甘みを引き出しました。さらに、“大麦由来β-グルカン” （※1）が含まれた機能性表示食品としても注目されています。ゆで時間はわずか5分で、和洋中のアレンジにも幅広く対応できます。日々の食卓に、健康とおいしさを両立してお届けできる商品です。

ミモザサラダうどん中華そば風

（レシピはこちらから）→https://www.store.isimaru.co.jp/view/page/mochimugi-udon

（※1）大麦由来β-グルカンとは

大麦に含まれる水溶性食物繊維「β-グルカン」は、水に溶けることで粘性が高くなります。その粘性により食べ物を包み込むことで糖の吸収をおだやかにし血糖値の急上昇を防ぐことが報告されています。健康志向の方や、食生活を見直したい方にもうれしい成分です。

■販売場所

石丸製麺公式オンラインストア

道の駅源平の里むれ・道の駅ことなみ（販売中）、栗林庵・株式会社まんでがんおしゃべり広場（10月より販売予定）、ハレノヒヤ高松オルネ店（11月販売予定）

■かがわ県産品コンクール最優秀賞受賞！期間限定セール開催

この度の受賞を記念し、より多くの皆さまにお試しいただける特別セットを、期間限定の特別価格でご用意いたしました。詳細は以下のとおりです。

【受賞記念セール概要】

(1)特別価格商品

期間：2025年10月1日（水）10：00～11月1日（土）9：59

●MM-1 讃岐もち麦うどんお試しセット（麺のみ）【送料込】

商品番号：2926

販売価格：1,250円（税込）→特別価格980円（税込）

内 容 量：4人前（讃岐もち麦うどん200g×2）

https://www.store.isimaru.co.jp/view/item/000000000593

●DM-34 讃岐茶うどん・もち麦うどんセット【送料込】

商品番号：3143

販売価格：2,500円（税込）→特別価格2,100円（税込）

内 容 量：8人前（讃岐茶うどん200g×2、讃岐もち麦うどん200g×2、めんつゆ20ml×8）

※茶うどん：2014年かがわ県産品コンクール知事賞（最優秀賞）受賞

https://www.store.isimaru.co.jp/view/item/000000000674

(2)期間限定クーポン

・期間：2025年10月1日（水）00：00～10月7日（火）23：59

- 石丸製麺公式オンラインストア限定クーポン利用で5％OFF

（詳細はこちら）→https://www.store.isimaru.co.jp/view/page/140day

■石丸製麺株式会社について

石丸製麺株式会社は 1904 年に創業した 120 年以上の歴史を重ねる乾麺製造会社。地元、香川県にて培われた伝統の讃岐うどんの製麺技術を徹底研究し機械化した業界最大級の工場を有し、1 日に 20 万食を製造。2025 年現在、香川県の本社を中心に全国に営業所を構え、世界 20 か国以上へ讃岐うどんを提供しています。国内外の需要に対応するための新工場が 2026 年に完成予定。

公式HP ： https://isimaru.co.jp/

通販サイト ： https://www.store.isimaru.co.jp/

X(Twitter) ： https://x.com/udonmarui

Instagram ： https://www.instagram.com/udonmaru_isimaruseimen/

■石丸製麺株式会社 会社概要

商号 ： 石丸製麺株式会社

設立 ： 1904年7月

本社所在地 ： 〒761-1401 香川県高松市香南町岡701

従業員数 ： 165名

代表 ： 代表取締役 石丸 芳樹

事業内容 ： 乾麺（うどん、ひやむぎ、そうめん、中華めん、そば、きしめん）、手打ち式乾麺、半生麺の製造・販売

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先・ご取材依頼】

石丸製麺株式会社 企画開発室 通販・広報グループ

担当 ： 戸城、谷本、酒井、櫻又

Tel ：087-879-6111

E-mail ： info@isimaru.co.jp