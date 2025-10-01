（株）AddBox、営業支援・人材紹介・不動産活用を統合した成長支援サービスを本格展開

株式会社AddBox

株式会社AddBoxは、

「できないをできる、世の中へ。できるをしたい、世の中へ。」 をビジョンに掲げ、

新しい挑戦を後押しし、持続可能な成長を社会全体で実現することを目指しています。

私たちは、企業や人材が抱える課題を乗り越え、

一歩先のステージへと進むための“伴走者”であり続けます。

サービス概要

AddBoxは以下の事業を展開しています。

営業支援

短期的なリード獲得にとどまらず、データに基づいた戦略設計や継続的な支援を行い、

営業活動を根本から強化します。

業務委託人材紹介

10万人を超えるフリーランスや専門人材をご紹介し、プロジェクト推進力を高めます。

不動産活用

企業の拠点や資産の活用を最適化し、ビジネス環境を強化します。

これらを統合することで、

企業の顧客開拓から人材活用、資産活用までを一気通貫で支援することを可能にしています。

HPを見る :https://addbox.co.jp/AddBoxの企業HPはこちら

プロダクト紹介：LogForce

AddBoxが展開するプロダクトのひとつが、

フリーランスの稼働管理・パフォーマンス管理ツール 「LogForce」 です。

LogForceとは

・タスクや稼働時間を見える化

・フリーランスの生産性や成果をダッシュボードで把握

・稼働実績に基づき自動で請求書を生成

発注企業・フリーランス・人材紹介会社の三者が透明性のある関係を構築できます。

イベント紹介：Next Meet-Up

LogForce詳細 :https://logforce.replit.app/LogForceの詳細はこちら

AddBoxは、月に一度、リアルな接点を生み出す交流会 「Next Meet-Up」 を主催しています。

各回で多くの企業さまにご協賛いただき、開催規模も着実に拡大しています。

Next Meet-Upは、「出会いが仕事に変わる」 をコンセプトに掲げた決裁者向け交流会です。

セミナーでも懇親会でもなく、事業に直結するネットワーキングの場として、

スタートアップから大手企業まで、幅広い経営層の皆さまにご参加いただいています。

今後のビジョンと展望

過去のイベントの様子１.過去のイベントの様子２.Next Meet-Up詳細 :https://next-meet-up.studio.site/NextMeet-Up詳細はこちら

現代の企業は、営業活動の複雑化、優秀人材の確保難、不動産資産の最適活用といった課題に直面しています。

AddBoxはこれらを統合的に解決する成長支援プラットフォームとして、

企業に新しい選択肢を提供します。

今後は、

- データ分析とAIを活用したリード獲得の強化- フリーランス・人材データベースの拡充と紹介にとどまらず稼働までSaaSで一気通貫で支援- 不動産DXを通じた資産最適化の推進

を行い、社会全体で挑戦を可能にする仕組みを進化させていきます。

終わりに

AddBoxは、信頼されるビジネスパートナーとして、

多くの企業・人材・パートナーとともに未来を切り拓きます。

「できないをできる、世の中へ。できるをしたい、世の中へ。」

このビジョンのもと、私たちは挑戦を続けてまいります。