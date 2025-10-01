「AI時代の病院DX」と題して、社会医療法人石川記念会HITO病院 脳神経外科部長／DX推進室 人的資本経営推進室 室長 篠原 直樹氏によるセミナーを2025年11月5日(水)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

【人を真ん中に置く変革の実践】

AI時代の病院DX

HITO病院におけるICTと生成AI活用による新しい医療・組織づくり

社会医療法人石川記念会HITO病院 脳神経外科部長／DX推進室

人的資本経営推進室 室長 篠原 直樹 氏

２０２５年１１月５日（水） 午後２時～４時

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

医療分野のDXは、AI技術革新を背景に重要な転換点を迎えています。当院では、ICT基盤上に多職種協働セルケアシステム(R)を構築し、iPhoneを用いたチャットネットワークを活用することで連携体制および情報共有プロセスの高度化を推進しています。加えて、Microsoft Copilot等の生成AIによる診療支援・事務効率化、Thanks GiftやViva Engageを活用した組織文化形成にも注力し、人材不足時代への適応を図り、職場環境改善を目指しています。本講演では、これらの実践事例から得た知見を整理し、AI時代における「人間中心型DX」の方向性について。お話します。



１．多職種協働セルケアシステム(R)の実装

ICTを基盤に、職種間の壁を超えた協働を促進し、患者中心のケアを実現。



２．1人1台のiPhoneとチャットネットワークの整備

リアルタイムな情報共有と意思決定を可能にし、現場の機動力を向上。



３．生成AI（Microsoft Copilot等）の診療・事務支援

医療現場の知能拡張を進め、省力化と診療精度の向上を両立。



４．Thanks GiftやViva Engageによる組織文化の醸成

感謝や共感を可視化し、スタッフのエンゲージメントと働きがいを向上。



５．人材不足時代における「人間中心DX」モデルの確立

AI活用を前提にしつつ、人を大切にする設計思想を基盤に持続可能な医療を目指す。



